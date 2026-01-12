Menu
POLÍTICA
OBRA MILIONÁRIA

Cobertura de ginásio desaba e gera revolta em cidade da Bahia

Situação vem gerando críticas a gestão do prefeito Rony (PT)

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

12/01/2026 - 17:57 h | Atualizada em 12/01/2026 - 18:48
Local onde deveria ser construído ginásio em Ouriçangas.
Local onde deveria ser construído ginásio em Ouriçangas.

A cobertura de uma quadra poliesportiva, localizada na comunidade do Corimongo, na região do Catete, zona rural do município de Ouriçangas, acabou desabando após as chuvas das últimas semanas. A situação vem gerando críticas a gestão do prefeito Rony (PT).

De acordo com o site Fala Alagoinhas, a obra, avaliada em cerca de R$ 930 mil, foi iniciada há aproximadamente três anos, mas nunca foi concluída. Com o abandono prolongado, a estrutura não resistiu ao tempo e à falta de manutenção, resultando no colapso parcial da quadra.

Segundo os moradores da localidade, a situação do equipamento esportivo não é um caso isolado. Outras obras seguem o mesmo caminho no município, como uma creche inacabada e uma praça.

A reportagem tentou contato com a prefeitura da cidade, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

Placa com informações sobre a obra.
Placa com informações sobre a obra. | Foto: Reprodução / Fala Alagoinhas

x