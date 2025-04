População denuncia infraestrutura do Hospital Municipal de Ouriçangas

Infraestrutura precária coloca em risco pacientes e profissionais de saúde que atuam na unidade - Foto: Reprodução

Macas e cadeiras enferrujadas, aparelhos de ar-condicionado quebrados, paredes em péssima situação, além da falta de higienização. Estes são alguns dos problemas denunciados pela população do município de Ouriçangas, centro-norte da Bahia.

A situação traz um cenário preocupante, uma vez que se trata de uma unidade hospitalar. A denúncia de moradores, também pacientes da unidade, apontam que as salas de procedimento não contam com climatização adequada, já que os aparelhos de ar-condicionado estão sem funcionar.

"O calor é muito intenso e junto com a falta de limpeza, aumenta o risco de proliferação de bactérias, o que coloca em risco os pacientes e profissionais de saúde que atuam no local", disse um paciente que não quis se identificar.

Em fevereiro, por exemplo, o prefeito Ronivaldo Cerqueira, conhecido como Rony do PT, assinou contrato para aluguel de veículos no valor de R$ 974.490,30, pelo período de seis meses.

"Seria um dinheiro que sem dúvida poderia ter pelo menos consertado os aparelhos de ar condicionado", disse um munícipe e também paciente.

A reportagem entrou em contato com os números da Prefeitura e não obteve sucesso com as ligações.