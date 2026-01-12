Menu
BAHIA
DÍVIDA ATIVA

Omissão administrativa de gestão anterior deixa Juazeiro na mira do MP

Inquérito apura se falta de providências em multas trabalhistas levou a bloqueio de recursos federais

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

12/01/2026 - 12:29 h
Suzana Ramos, ex-prefeita de Juazeiro
Suzana Ramos, ex-prefeita de Juazeiro

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito civil para investigar a gestão da ex-prefeita de Juazeiro, Vale do São Francisco, Suzana Ramos (PSDB). A investigação foca em possíveis omissões administrativas que resultaram na inscrição do município na dívida ativa da União, prejudicando o acesso da cidade a convênios e repasses federais.

De acordo com documentos apresentados pela atual administração, chefiada pelo prefeito Andrei da Caixa (MDB), a gestão anterior teria ignorado autos de infração emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A falta de resposta administrativa e jurídica a essas notificações provocou a consolidação de multas e, consequentemente, a perda da Certidão Negativa de Débitos (CND) — documento essencial para que a prefeitura receba recursos da União.

Improbidade

O inquérito busca identificar se a ex-prefeita e outros agentes públicos descumpriram princípios fundamentais da Administração Pública, como legalidade, eficiência e lealdade institucional. O Ministério Público analisa agora autos de infração, notificações fiscais e peças de execuções para determinar se houve dolo — a intenção deliberada de omitir providências.

Caso as irregularidades sejam confirmadas e o dolo comprovado, o caso pode evoluir para uma ação de improbidade administrativa. O desfecho pode resultar em sanções judiciais contra Suzana Ramos e demais envolvidos, incluindo multas e inelegibilidade.

x