Corpo do deputado Alan Sanches é velado no Salão Nobre da ALBA

O velório do deputado estadual Alan Sanches (União Brasil) vai ter início neste sábado, 17, logo mais às 17h, no Salão Nobre da ALBA, espaço disponibilizado pela presidência para as últimas homenagens.

A cerimônia fúnebre de hoje será restrita à família e amigos próximos ao parlamentar. Já no domingo, 18, haverá um rito aberto ao público também na Casa Legislativa, às 9h.

O sepultamento está marcado para este domingo, 18, no Cemitério Jardim da Saudade, às 14h.

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), deputada Ivana Bastos, decretou luto oficial de três dias. Em nota, Bastos afirmou que a Bahia perde uma de suas figuras mais proeminentes e rogou conforto aos familiares e amigos.

Morte

Aos 58 anos, o parlamentar foi vítima de um infarto fulminante em casa, no final da manhã deste sábado, 17. A notícia chocou colegas de parlamento, lideranças de diversos partidos e autoridades do Estado, que destacaram sua postura conciliadora e vigorosa atuação no Legislativo.

Trajetória e reconhecimento

Médico formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Alan Sanches construiu uma carreira sólida na vida pública. Iniciou sua trajetória eleitoral em 2005 como vereador de Salvador, sendo eleito para a Assembleia Legislativa pela primeira vez em 2011. Atualmente, exercia o seu quarto mandato consecutivo como deputado estadual.

Reconhecido pela assiduidade e capacidade técnica, Sanches era figura carimbada nas premiações do Comitê de Imprensa da ALBA. Foi eleito "Destaque Parlamentar" por jornalistas em cinco ocasiões (2012, 2014, 2019, 2021 e 2024) e recebeu o prestigiado Prêmio Rui Barbosa em 2022, como melhor deputado da legislatura. Na política, tinha como principal parceiro o filho, o vereador de Salvador Duda Sanches.

Repercussão suprapartidária

A morte do deputado gerou uma onda de manifestações que atravessou ideologias. O governador Jerônimo Rodrigues, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz, e o partido União Brasil emitiram notas oficiais de pesar. Parlamentares e prefeitos destacaram o "estilo urbano" de Sanches, que se notabilizava por debater temas de interesse público com elevação, sem tratar adversários como inimigos.

A morte ocorreu de forma inesperada; na última quinta-feira, o deputado participou ativamente da Lavagem do Bonfim, cumprindo todo o percurso até o adro da igreja. Com a vacância do cargo, a cadeira na Assembleia Legislativa vai ser ocupada pelo primeiro suplente da coligação, o advogado e ex-prefeito de Caculé, Luciano Ribeiro, que já exerceu mandato na Casa entre 2015 e 2019.