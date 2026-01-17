Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LACUNA INSUPERÁVEL

Câmara de Salvador decreta luto de três dias por morte de Alan Sanches

"Um amigo, um irmão": presidente da Câmara lamenta óbito do deputado estadual

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/01/2026 - 15:16 h | Atualizada em 17/01/2026 - 15:31
Vereador Carlos Muniz e o deputado estadual Alan Sanches na Lavagem do Bonfim
Vereador Carlos Muniz e o deputado estadual Alan Sanches na Lavagem do Bonfim -

“Perdi um amigo, um irmão. Trata-se de uma pessoa que tinha e sempre terá minha consideração. Eu aprendi muito com ele na Câmara.” Com essas palavras, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz (PSDB), lamentou a morte do deputado estadual e médico Alan Sanches (UB), que faleceu na manhã deste sábado, 17, aos 58 anos, vítima de um infarto.

Ex-vereador e presidente da Câmara entre 2009 e 2010, Alan Sanches era conhecido por sua postura firme, caráter íntegro e sensibilidade rara no trato com as pessoas. Pai do vereador Duda Sanches (UB), o deputado é lembrado por Muniz como alguém que conhecia profundamente a cidade e que deixa uma lacuna insuperável na política baiana.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Do consultório à política: o legado social de Alan Sanches em Salvador
Bruno Reis, ACM Neto e mais: políticos lamentam morte do deputado Alan Sanches
Presidente da Alba e lideranças políticas se despedem de Alan Sanches

“Dotado de humor fino e de uma delicadeza singular, Alan deixará exemplo de caráter, cordialidade e coragem. Nos resta externar nossa plena solidariedade a Duda e a toda a família, que chora a perda desse grande amigo que a política nos deu. Vá em paz, amigo, aqui ficamos mais tristes por sua precoce partida”, completou o presidente da Câmara. Em respeito ao colega e ao legado deixado, a Câmara decretou luto oficial de três dias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alan Sanches Câmara Salvador deputado Bahia política baiana Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador Carlos Muniz e o deputado estadual Alan Sanches na Lavagem do Bonfim
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Vereador Carlos Muniz e o deputado estadual Alan Sanches na Lavagem do Bonfim
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Vereador Carlos Muniz e o deputado estadual Alan Sanches na Lavagem do Bonfim
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Vereador Carlos Muniz e o deputado estadual Alan Sanches na Lavagem do Bonfim
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x