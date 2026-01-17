Câmara de Salvador decreta luto de três dias por morte de Alan Sanches

Vereador Carlos Muniz e o deputado estadual Alan Sanches na Lavagem do Bonfim - Foto: Reprodução

“Perdi um amigo, um irmão. Trata-se de uma pessoa que tinha e sempre terá minha consideração. Eu aprendi muito com ele na Câmara.” Com essas palavras, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz (PSDB), lamentou a morte do deputado estadual e médico Alan Sanches (UB), que faleceu na manhã deste sábado, 17, aos 58 anos, vítima de um infarto.

Ex-vereador e presidente da Câmara entre 2009 e 2010, Alan Sanches era conhecido por sua postura firme, caráter íntegro e sensibilidade rara no trato com as pessoas. Pai do vereador Duda Sanches (UB), o deputado é lembrado por Muniz como alguém que conhecia profundamente a cidade e que deixa uma lacuna insuperável na política baiana.

“Dotado de humor fino e de uma delicadeza singular, Alan deixará exemplo de caráter, cordialidade e coragem. Nos resta externar nossa plena solidariedade a Duda e a toda a família, que chora a perda desse grande amigo que a política nos deu. Vá em paz, amigo, aqui ficamos mais tristes por sua precoce partida”, completou o presidente da Câmara. Em respeito ao colega e ao legado deixado, a Câmara decretou luto oficial de três dias.