Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Queda de helicóptero deixa três mortos em Guaratiba

Aeronave caiu em área de mata na manhã deste sábado, 17

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

17/01/2026 - 15:16 h
Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou operação de busca e salvamento
Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou operação de busca e salvamento -

Um acidente aéreo na manhã deste sábado, 17, terminou com a morte de três pessoas em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O helicóptero caiu em uma região de vegetação densa, nas proximidades da Avenida Levy Neves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou uma operação de busca e salvamento que incluiu viaturas terrestres e aeronaves da corporação.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Duda Sanches lamenta partida do pai e destaca legado de valores
CBF faz alteração importante em estreia do Bahia no Brasileirão
Saiba quem assume a vaga na ALBA após a morte do deputado Alan Sanches

Por volta das 13h40, as equipes ainda trabalhavam no local para realizar o resgate dos corpos em meio aos destroços. De acordo com informações preliminares, não há detalhes sobre o plano de voo ou o destino da aeronave.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) deve assumir a perícia para determinar os fatores que levaram ao desastre. A área segue isolada para o trabalho das equipes de emergência e dos peritos.

A identidade das vítimas e as causas da queda ainda não haviam sido confirmadas pelas autoridades.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Acidente aéreo busca e salvamento Cenipa Guaratiba helicóptero Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou operação de busca e salvamento
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou operação de busca e salvamento
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou operação de busca e salvamento
Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou operação de busca e salvamento
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

x