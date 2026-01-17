BRASIL
Queda de helicóptero deixa três mortos em Guaratiba
Aeronave caiu em área de mata na manhã deste sábado, 17
Por Rodrigo Tardio
Um acidente aéreo na manhã deste sábado, 17, terminou com a morte de três pessoas em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O helicóptero caiu em uma região de vegetação densa, nas proximidades da Avenida Levy Neves.
O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou uma operação de busca e salvamento que incluiu viaturas terrestres e aeronaves da corporação.
Por volta das 13h40, as equipes ainda trabalhavam no local para realizar o resgate dos corpos em meio aos destroços. De acordo com informações preliminares, não há detalhes sobre o plano de voo ou o destino da aeronave.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) deve assumir a perícia para determinar os fatores que levaram ao desastre. A área segue isolada para o trabalho das equipes de emergência e dos peritos.
A identidade das vítimas e as causas da queda ainda não haviam sido confirmadas pelas autoridades.
