Queda de helicóptero deixa três mortos em Guaratiba

Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou operação de busca e salvamento - Foto: Reprodução

Um acidente aéreo na manhã deste sábado, 17, terminou com a morte de três pessoas em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O helicóptero caiu em uma região de vegetação densa, nas proximidades da Avenida Levy Neves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã e mobilizou uma operação de busca e salvamento que incluiu viaturas terrestres e aeronaves da corporação.

Por volta das 13h40, as equipes ainda trabalhavam no local para realizar o resgate dos corpos em meio aos destroços. De acordo com informações preliminares, não há detalhes sobre o plano de voo ou o destino da aeronave.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) deve assumir a perícia para determinar os fatores que levaram ao desastre. A área segue isolada para o trabalho das equipes de emergência e dos peritos.

A identidade das vítimas e as causas da queda ainda não haviam sido confirmadas pelas autoridades.

