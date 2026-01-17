CBF faz alteração importante em estreia do Bahia no Brasileirão

Corinthians 1x2 Bahia pelo Brasileirão de 2025 - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro estava marcada para o dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, contra o Corinthians, mas sofreu uma alteração na data e local. O Tricolor vai iniciar sua jornada na Série A um dia antes do que estava previsto.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança do jogo para o dia 28 de janeiro, às 20h. Além disso, o confronto foi transferido da Neo Química Arena para a Vila Belmiro, estádio que pertence ao Santos.

A mudança acontece devido a uma parceria entre os rivais paulistas, que vão fornecer seus locais de mando costumeiros um para o outro. O Peixe vai enfrentar o Red Bull Bragantino no estádio do Timão, em duelo válido pelo Campeonato Paulista, no dia 25 de janeiro.

Alteração no jogo entre Corinthians e Bahia já foi confirmada pela CBF | Foto: Reprodução | CBF

Corinthians x Bahia

O Bahia visita o Corinthians no próximo dia 28, uma quarta-feira, às 20h. A partida será realizada no Vila Belmiro, em Santos-SP, válida pela primeira rodada do Brasileirão Série A.