Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REVIRAVOLTA

Após decisão do TJD, titulares do Bahia poderão encarar o Galícia

Atletas estavam suspensos após confusão na final do Baianão da última temporada

Gustavo Nascimento e Téo Mazzoni

Por Gustavo Nascimento e Téo Mazzoni

16/01/2026 - 23:21 h
Treinamento do Bahia
Treinamento do Bahia -

Com o elenco completo, o Bahia encerrou, nesta sexta-feira, 16, a preparação para enfrentar o Galícia em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Caio Alexandre e Cauly, que eram dúvida para a partida por conta de uma suspensão de quatro jogos referente à confusão na final do Baianão em 2025, no Barradão, estão liberados para jogar.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o clube entrou com um pedido de conversão de pena, aceito pelo Tribunal de Justiça Desportiva.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Diferentemente deles, os atacantes Kike Olivera e Mateo Sanabria, em transição física, e o volante Sidney, no departamento médico, são desfalques para a equipe de Rogério Ceni na partida que acontece neste sábado, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Leia Também:

Artilheiro da Fonte Nova, ex-Bahia é anunciado por clube de Bellintani
Elogiado por Ceni, Kauê Furquim celebra bom momento no Bahia
Bahia abre seletivas de basquete e vôlei para jovens atletas

Utilização da equipe principal

Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira, na última quarta-feira, 14, Ceni adiantou que alguns jogadores do time principal seriam utilizados no Campeonato Baiano. Nas atividades comandadas por ele nesta sexta-feira, na Cidade Tricolor, todo o elenco do Esquadrão esteve presente, mas foi dividido em dois grupos.

As atividades envolveram exercícios táticos e uma competição em espaço reduzido, além de um trabalho voltado à parte física ao final do treinamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato baiano esporte Futebol notícias do futebol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Treinamento do Bahia
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Treinamento do Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Treinamento do Bahia
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Treinamento do Bahia
Play

Torcedores do Bahia 'surfam' em ônibus e prefeitura promete resposta dura

x