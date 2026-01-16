Após decisão do TJD, titulares do Bahia poderão encarar o Galícia

Treinamento do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Com o elenco completo, o Bahia encerrou, nesta sexta-feira, 16, a preparação para enfrentar o Galícia em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Caio Alexandre e Cauly, que eram dúvida para a partida por conta de uma suspensão de quatro jogos referente à confusão na final do Baianão em 2025, no Barradão, estão liberados para jogar.

Segundo apuração do Portal A TARDE, o clube entrou com um pedido de conversão de pena, aceito pelo Tribunal de Justiça Desportiva.

Diferentemente deles, os atacantes Kike Olivera e Mateo Sanabria, em transição física, e o volante Sidney, no departamento médico, são desfalques para a equipe de Rogério Ceni na partida que acontece neste sábado, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Utilização da equipe principal

Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira, na última quarta-feira, 14, Ceni adiantou que alguns jogadores do time principal seriam utilizados no Campeonato Baiano. Nas atividades comandadas por ele nesta sexta-feira, na Cidade Tricolor, todo o elenco do Esquadrão esteve presente, mas foi dividido em dois grupos.

As atividades envolveram exercícios táticos e uma competição em espaço reduzido, além de um trabalho voltado à parte física ao final do treinamento.