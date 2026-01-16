Menu
ESPORTES
ESPORTES

Elogiado por Ceni, Kauê Furquim celebra bom momento no Bahia

Jovem atacante é titular na equipe alternativa do Esquadrão

João Grassi

Por João Grassi

16/01/2026 - 16:28 h | Atualizada em 16/01/2026 - 18:57
Kauê Furquim
Kauê Furquim -

Um dos destaques do time alternativo do Bahia, o jovem Kauê Furquim, de 16 anos, surpreendeu o técnico Rogério Ceni com seu comportamento neste início de Campeonato Baiano. O atacante concedeu entrevista nesta sexta-feira, 16, no CT Evaristo de Macedo.

Durante a coletiva, Furquim falou sobre o trabalho diário de aprendizado com Ceni e o restante do grupo. O Pivete de Aço foi muito elogiado pelo treinador tricolor por causa de sua "intensidade" e comprometimento tático.

“Aprendi bastante com ele [Ceni]. Questões como terminar a jogada e voltar para ajudar a equipe. É uma sensação única estar treinando ao lado de alguns dos melhores treinadores do Brasil e também de jogadores dos quais sou muito fã. Só tenho que agradecer por cada oportunidade”, celebrou.

Bem avaliado pela comissão técnica, Kauê Furquim pode ter mais minutagem no time principal ao longo da temporada. Ele comentou sobre a possibilidade de ganhar oportunidades nas principais competições, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

"Se Deus quiser, sim. Se eu continuar trabalhando com o pezinho no chão, continuar fazendo o que eu estou fazendo, vai dar tudo certo", projetou Kauê.

O atacante ainda elogiou a torcida e destacou o apoio dos tricolores nos jogos em que atuou na Arena Fonte Nova. Dentre suas três aparições na equipe profissional do Esquadrão, duas foram dentro de casa.

“Estou muito feliz, porque no primeiro jogo em que atuei na Fonte Nova eu vi a torcida do Bahia. Foi uma sensação única ter sentido tudo aquilo, e estou muito feliz a cada momento que estou vivendo”, finalizou o atacante.

Próximo compromisso

Com Kauê Furquim, o Bahia volta a campo no próximo sábado, 17, contra o Galícia. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

