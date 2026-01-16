Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL BRASILEIRO

Lembra dele? Ex-Bahia é anunciado por equipe amadora para 2026

Atacante com passagem polêmica pelo Tricolor vai atuar no futebol amador

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/01/2026 - 9:32 h
Ex-Bahia fecha com novo clube para a temporada 2026
Ex-Bahia fecha com novo clube para a temporada 2026 -

Com uma passagem pouco memorável para a torcida tricolor, o atacante Jobson, ex-Bahia, foi anunciado por um clube amador para a temporada de 2026. O Chacarense Futebol Clube, da cidade de Chácara, na Zona da Mata Mineira, acertou a contratação do jogador, que defenderá a equipe na disputa da Copa Regional de 2026.

Apesar do acerto, Jobson ainda disputará o Campeonato Capixaba pelo Capixaba, clube com o qual mantém contrato vigente neste início de temporada. Fernando Alvim, diretor do Chacarense, revelou que o atacante se juntará ao time mineiro após o término do vínculo profissional e deve atuar em jogos esporádicos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Considerado uma figura “folclórica” do futebol brasileiro, Jobson construiu uma imagem que, ao longo da carreira, acabou mais prejudicando do que ajudando sua trajetória. Em 2015, o atacante foi suspenso pela Fifa e impedido de exercer qualquer atividade relacionada ao futebol por três anos, após se recusar a realizar um exame antidoping quando atuava por um clube árabe. Além disso, durante o período em que esteve afastado dos gramados, envolveu-se em outras polêmicas e chegou a ser preso três vezes — uma delas sob suspeita de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável.

Leia Também:

Bahia x Galícia: onde assistir, prováveis escalações e mais
Justiça concede redução de 160 dias na pena de Robinho; saiba o motivo
Ancelotti em Salvador: Brahma promove tour do técnico no Carnaval

Passagem pelo Bahia

No Bahia, Jobson teve uma passagem curta e, como mencionado anteriormente, pouco marcante, mas bastante polêmica. O atacante integrou o elenco tricolor entre maio e agosto de 2011, período em que disputou 14 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência.

Jobson em treino pelo Bahia
Jobson em treino pelo Bahia | Foto: Divulgação/EC Bahia

Apesar dos bons números em relação à quantidade de jogos disputados, o jogador acabou desligado do clube por problemas disciplinares. A diretoria alegou atrasos frequentes em treinos e viagens, além do descumprimento de regras internas desde sua chegada. À época, o clube divulgou uma nota oficial explicando o afastamento do atleta. Confira o comunicado divulgado pelo Bahia:

“O Esporte Clube Bahia comunica, através do seu departamento de futebol profissional, que o atleta Jóbson será desligado do elenco principal desta agremiação, em virtude de uma série de falhas no cumprimento de regras e horários na rotina de treinamentos, concentrações, viagens e jogos, o que vinha causando constrangimentos a todo corpo de trabalho do clube", dizia a nota.

Os momentos mais lembrados de Jobson com a camisa do Bahia aconteceram no empate por 3 a 3 contra o Flamengo, quando marcou dois gols, e na vitória diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, partida em que anotou o gol decisivo nos minutos finais, ambos no Campeonato Brasileiro de 2011.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Chacarense FC Futebol amador jobson mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-Bahia fecha com novo clube para a temporada 2026
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Ex-Bahia fecha com novo clube para a temporada 2026
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Ex-Bahia fecha com novo clube para a temporada 2026
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Ex-Bahia fecha com novo clube para a temporada 2026
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x