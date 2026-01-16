Lembra dele? Ex-Bahia é anunciado por equipe amadora para 2026

Ex-Bahia fecha com novo clube para a temporada 2026 - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Com uma passagem pouco memorável para a torcida tricolor, o atacante Jobson, ex-Bahia, foi anunciado por um clube amador para a temporada de 2026. O Chacarense Futebol Clube, da cidade de Chácara, na Zona da Mata Mineira, acertou a contratação do jogador, que defenderá a equipe na disputa da Copa Regional de 2026.

Apesar do acerto, Jobson ainda disputará o Campeonato Capixaba pelo Capixaba, clube com o qual mantém contrato vigente neste início de temporada. Fernando Alvim, diretor do Chacarense, revelou que o atacante se juntará ao time mineiro após o término do vínculo profissional e deve atuar em jogos esporádicos.

Considerado uma figura “folclórica” do futebol brasileiro, Jobson construiu uma imagem que, ao longo da carreira, acabou mais prejudicando do que ajudando sua trajetória. Em 2015, o atacante foi suspenso pela Fifa e impedido de exercer qualquer atividade relacionada ao futebol por três anos, após se recusar a realizar um exame antidoping quando atuava por um clube árabe. Além disso, durante o período em que esteve afastado dos gramados, envolveu-se em outras polêmicas e chegou a ser preso três vezes — uma delas sob suspeita de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável.

Passagem pelo Bahia

No Bahia, Jobson teve uma passagem curta e, como mencionado anteriormente, pouco marcante, mas bastante polêmica. O atacante integrou o elenco tricolor entre maio e agosto de 2011, período em que disputou 14 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência.

Jobson em treino pelo Bahia | Foto: Divulgação/EC Bahia

Apesar dos bons números em relação à quantidade de jogos disputados, o jogador acabou desligado do clube por problemas disciplinares. A diretoria alegou atrasos frequentes em treinos e viagens, além do descumprimento de regras internas desde sua chegada. À época, o clube divulgou uma nota oficial explicando o afastamento do atleta. Confira o comunicado divulgado pelo Bahia:

“O Esporte Clube Bahia comunica, através do seu departamento de futebol profissional, que o atleta Jóbson será desligado do elenco principal desta agremiação, em virtude de uma série de falhas no cumprimento de regras e horários na rotina de treinamentos, concentrações, viagens e jogos, o que vinha causando constrangimentos a todo corpo de trabalho do clube", dizia a nota.

Os momentos mais lembrados de Jobson com a camisa do Bahia aconteceram no empate por 3 a 3 contra o Flamengo, quando marcou dois gols, e na vitória diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, partida em que anotou o gol decisivo nos minutos finais, ambos no Campeonato Brasileiro de 2011.