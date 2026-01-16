Bahia x Galícia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Confira escalações, onde assistir e detalhes de Bahia x Galícia pelo Campeonato Baiano 2026 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia é o detentor da melhor campanha do Campeonato Baiano de 2026 após as duas primeiras rodadas e busca manter o bom momento diante do Galícia, no “Clássico das Cores”. O confronto acontece neste sábado, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela terceira rodada da competição.

Os triunfos sobre Jequié e Bahia de Feira foram conquistadas com uma equipe alternativa, formada majoritariamente pelos Pivetes de Aço. Contudo, para o compromisso deste sábado, no entanto, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno de diversos jogadores do elenco principal, conforme revelou em entrevista coletiva na última quarta-feira, dia 14.

Nesse sábado vamos ter muitos retornos da equipe principal, junto com esses jogadores daqui. Temos que dar ritmo Rogério Ceni - técnico do Bahia

Além de reforçar o banco de reservas com atletas do time profissional, a equipe titular também deve contar com o retorno de alguns jogadores habituais, ainda mesclados com nomes da formação alternativa.

Ficha técnica

Bahia x Galícia

Onde assistir

O duelo entre Bahia e Galícia, às 16h, na Arena Fonte Nova, neste sábado, terá transmissão da TVE, na televisão aberta e no YouTube, além da TV Bahêa, também pelo YouTube.

TVE

TV Bahêa

Prováveis escalações

Bahia : João Paulo (Ronaldo); Marcos Victor (Gilberto ou Román); Fredi (David Duarte), Luiz Gustavo (Mingo), Zé Guilherme (Juba); Rezende (Acevedo), Jean Lucas, David Martins (Éverton Ribeiro); Kauê Furquim (Ademir), Dell (Willian José) e Ruan Pablo (Pulga). Técnico : Rogério Ceni.

Arbitragem