HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BAIANO

Bahia x Galícia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Tricolor encara o Galícia neste sábado, 17, na Arena Fonte Nova, pelo "Clássico das Cores"

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/01/2026 - 7:35 h
Confira escalações, onde assistir e detalhes de Bahia x Galícia pelo Campeonato Baiano 2026
Confira escalações, onde assistir e detalhes de Bahia x Galícia pelo Campeonato Baiano 2026

O Bahia é o detentor da melhor campanha do Campeonato Baiano de 2026 após as duas primeiras rodadas e busca manter o bom momento diante do Galícia, no “Clássico das Cores”. O confronto acontece neste sábado, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela terceira rodada da competição.

Os triunfos sobre Jequié e Bahia de Feira foram conquistadas com uma equipe alternativa, formada majoritariamente pelos Pivetes de Aço. Contudo, para o compromisso deste sábado, no entanto, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno de diversos jogadores do elenco principal, conforme revelou em entrevista coletiva na última quarta-feira, dia 14.

Nesse sábado vamos ter muitos retornos da equipe principal, junto com esses jogadores daqui. Temos que dar ritmo
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Além de reforçar o banco de reservas com atletas do time profissional, a equipe titular também deve contar com o retorno de alguns jogadores habituais, ainda mesclados com nomes da formação alternativa.

Leia Também:

Meia que ajudou o Bahia a voltar à Libertadores deve atuar no Sport
"Vocês vão ficar impressionados", diz Ceni sobre novo reforço do Bahia
No Bonfim, torcidas de Bahia e Vitória fazem cobranças para 2026

Ficha técnica

Bahia x Galícia

Onde assistir

O duelo entre Bahia e Galícia, às 16h, na Arena Fonte Nova, neste sábado, terá transmissão da TVE, na televisão aberta e no YouTube, além da TV Bahêa, também pelo YouTube.

  • TVE
  • TV Bahêa

Prováveis escalações

  • Bahia: João Paulo (Ronaldo); Marcos Victor (Gilberto ou Román); Fredi (David Duarte), Luiz Gustavo (Mingo), Zé Guilherme (Juba); Rezende (Acevedo), Jean Lucas, David Martins (Éverton Ribeiro); Kauê Furquim (Ademir), Dell (Willian José) e Ruan Pablo (Pulga). Técnico: Rogério Ceni.
  • Galícia: Rafael; Da Ilha, Jaques, Willian e Popó; Carlos, Ivyson e Mayro; Gledson, Rafael Mineiro e Rogerinho. Técnico: Edson Fabiano.

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
  • Assistente 1: Daniella Coutinho Pinto
  • Assistente 2: José Carlos Oliveira dos Santos
  • 4º árbitro: José Lourenço Assis Santos Conceição

