Meia que ajudou o Bahia a voltar à Libertadores deve atuar no Sport

- Foto: Leticia Martins | ECBahia

Meia que contribuiu com a classificação histórica à Copa Libertadores do Bahia em 2024, Carlos De Pena está há um passo de acertar com o Sport para jogar a Série B do Brasileirão. A informação foi divulgada pelo portal UOL.

O uruguaio foi campeão da segunda divisão na temporada passada pelo Coritiba, marcando um gol e distribuindo duas assistências em 29 jogos disputados em 2025. Um ano antes, De Pena ajudou o Esquadrão de Aço na campanha no Brasileirão que terminou com vaga na Liberta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Contratado junto ao Internacional, o meia fez 37 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências sob o comando do técnico Rogério Ceni.

Carlos De Pena em campo pelo Bahia | Foto: Leticia Martins | ECBahia

Apesar de não ter conquistado a vaga de titular em meio ao sólido quarteto do meio-campo tricolor, com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly, De Pena foi importante, especialmente no primeiro turno da competição.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, o jogador também defendeu o Middlesbrough, da Inglaterra, Real Oviedo, da Espanha, Dynamo Kyiv, da Ucrânia, e Internacional.