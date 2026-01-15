"Vocês vão ficar impressionados", diz Ceni sobre novo reforço do Bahia

Treinador destaca força física de Román Gómez e anima torcida tricolor - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O novo lateral-direito do Bahia, Román Gómez, ainda não entrou em campo pelo clube, mas sua estreia já é cercada de expectativa. Além de possuir características que se enquadram no perfil do Esquadrão, o técnico Rogério Ceni aumentou a ansiedade da torcida tricolor nesta quarta-feira, 14.

Durante coletiva de imprensa após o triunfo por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira, pela segunda rodada do Campeonato Baiano, o comandante tricolor encheu a boca ao afirmar que o argentino, de 21 anos, “é impressionante fisicamente em campo”.

Román Gómez vem treinando com o restante do elenco profissional do Bahia desde a última quinta-feira, 8, quando foi oficialmente anunciado como novo reforço do Esquadrão. O jogador ainda não estreou, mas existe a possibilidade de fazer sua primeira partida já neste sábado, 17, diante do Galícia. Para o confronto, Rogério Ceni revelou que contará com muitos retornos do time principal.

O argentino já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, portanto, está regularizado e à disposição do treinador tricolor para estrear com a camisa do Bahia.