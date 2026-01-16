Ancelotti em Salvador: Brahma promove tour do técnico no Carnaval

- Foto: Divulgação

Salvador se prepara para receber um visitante ilustre durante o Carnaval. Em uma iniciativa estratégica para aproximar o novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, da cultura nacional, a Brahma anunciou um tour especial do treinador pelas principais festas do país. O "Mister", como é conhecido, terá uma verdadeira imersão na alma brasileira, começando pela capital baiana, em um esforço para conectá-lo ao sentimento do torcedor antes do próximo ciclo de competições mundiais.

A marca, parceira histórica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acredita que o sucesso em campo depende também de compreender a resiliência e a alegria que definem o povo brasileiro. Por isso, organizou o "Tour da Ginga", que levará Ancelotti para conhecer de perto a energia das ruas e das avenidas.

Em Salvador, o técnico experimentará o impacto do Circuito Barra-Ondina, tendo como anfitrião o cantor Léo Santana. A programação segue para o Rio de Janeiro, onde ele visitará a Sapucaí ao lado de Ronaldo Fenômeno, e termina em São Paulo, no Camarote Brahma, na companhia de Zeca Pagodinho.

Além da presença física nos circuitos, a campanha ganha força com um filme publicitário idealizado pela agência Africa. Na peça, Ronaldo Fenômeno conversa com um torcedor e reforça a importância de Ancelotti mergulhar na cultura local para se tornar um "brasileiro de coração".

