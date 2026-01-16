Artilheiro da Fonte Nova, ex-Bahia é anunciado por clube de Bellintani

Gilberto em campo pelo Bahia - Foto: Felipe Oliveira | ECBahia

Maior artilheiro da Arena Fonte Nova, o atacante Gilberto, que se destacou quebrando recordes no Bahia, é o novo reforço do Londrina, clube gerenciado pela Squadra Sports, do ex-presidente tricolor Guilherme Bellintani.

Carinhosamente chamado de "Gibagol" durante sua passagem no Esquadrão de Aço, o jogador de 36 anos chega para a disputa da Série B do Brasileirão nesta temporada. Gilberto defendeu o Juventude no ano passado, onde marcou quatro gols e deu duas assistências em 25 jogos.

Revelado pelo Santa Cruz, o atacante vai atuar longe da primeira divisão do futebol pela primeira vez desde que deixou o clube pernambucano, em 2010. Desde estão, o jogador passou por Internacional, Sport, Portuguesa, Vasco e São Paulo — sempre na Série A do Brasileirão.



Apesar de sempre atuar na elite, foi no Bahia que Gilberto se destacou mais, marcando 83 gols ao todo e se consolidando como o maior artilheiro da Arena Fonte Nova desde a sua reinauguração, com 30 gols.

Fora do Brasil, o jogador também defendeu o Toronto, do Canadá, o Yeni Malatyaspor, da Turquia, e o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. No Londrina, o atacante reencontra Guilherme Bellintani, que é CEO do conglomerado que gere o clube paranaense, a Squadra Sports.