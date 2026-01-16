BAHIA ASSOCIAÇÃO
Bahia abre seletivas de basquete e vôlei para jovens atletas
Avaliações gratuitas acontecem no sábado, 24, e contemplam jovens do basquete masculino e vôlei feminino
Por Redação
O Esporte Clube Bahia — Associação vai realizar, no próximo dia 24 de janeiro (sábado), suas primeiras seletivas oficiais para a formação das equipes de basquete e vôlei, marcando mais um passo no fortalecimento das modalidades olímpicas do clube.
As avaliações do basquete serão destinadas exclusivamente ao público masculino, com atletas nascidos entre 2003 e 2007. A seletiva acontece a partir das 8h30, na Adelba, localizada no bairro de Patamares, em Salvador.
Já a seletiva de vôlei será voltada apenas ao público feminino, para jogadoras nascidas entre 2009 e 2013, e ocorrerá no Colégio Perfil, em Lauro de Freitas, parceiro do clube na modalidade. As avaliações começam às 8h, com divisão de horários por faixa etária ao longo do dia.
No dia da seletiva, será obrigatório apresentar documento oficial com foto e material de jogo. No basquete, os atletas devem levar uma camisa branca ou cinza e uma azul. A orientação é chegar ao local com 30 minutos de antecedência.
SERVIÇO
Seletiva de Basquete do Bahia
- Masculino | Nascidos entre 2003 e 2007
- 24 de janeiro (sábado), a partir das 8h30
- Adelba, Patamares (Salvador)
- Inscrição gratuita: https://bit.ly/seletivabasqueteecb
- Levar documento com foto e material de jogo
- Chegar 30 minutos antes
Seletiva de Vôlei do Bahia
- Feminino | Nascidas entre 2009 e 2013
- 24 de janeiro (sábado)
- 8h às 11h: 2012 e 2013
- 14h às 17h: 2009, 2010 e 2011
- Colégio Perfil, Lauro de Freitas
- Inscrição gratuita: https://bit.ly/seletivavoleiecb
- Levar documento com foto e material de jogo
- Chegar 30 minutos antes
