Vitória pode lucrar com venda de lateral para o México; entenda

Conhecido pela torcida do Vitória, o lateral Lucas Esteves, que jogou no Leão da Barra durante a temporada de 2024, foi vendido pelo Grêmio ao Atlético San Luis do México. A negociação pode dar lucro aos cofres rubro-negros.

Embora os valores oficiais ainda não tenham sido revelados, o Vitória terá direito a uma parte da negociação. Segundo o jornalista André Hernan, o acordo prevê que o Grêmio mantenha 25% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Rubro-Negro possui 20%, percentual que será considerado na venda ao clube mexicano.

O Grêmio contratou o jogador em 2025 após se destacar com a camisa do Vitória. No leão da barra, o lateral fez 51 jogos, onde marcou ao todo 2 gols e distribuiu 4 assistências. Na última temporada, ele disputou apenas 23 partidas e distribuiu 1 assistência.

Função desejada pelo Vitória

O Vitória busca se reforçar para as laterais, tanto esquerda quanto direita. O Rubro-Negro baiano vem enfrentando dificuldades na posição desde a saída de Lucas Esteves e a lesão que afastou Jamerson dos gramados durante a temporada de 2025.

Para reforçar o elenco em 2026, o Vitória já assinou com o lateral Matheus Silva, que chega diretamente do Juventude, e renovou com o Jamerson até o final de 2026.