Entenda como saída de Xabi Alonso muda futuro de Vini Jr no Real
Treinador era visto como entrave, e clube avalia novo movimento por acordo
Por Redação
A saída de Xabi Alonso do comando do Real Madrid alterou de forma significativa o cenário envolvendo a possível renovação de contrato de Vinicius Jr. com o clube espanhol. Internamente, o treinador era visto como um entrave para o avanço das negociações pelo lado do jogador, percepção que mudou após sua demissão.
Com vínculo válido até junho de 2027, Vinicius tinha chances consideradas mínimas de estender o contrato caso Xabi Alonso permanecesse no cargo, segundo informações da ESPN. A avaliação era de que a relação entre ambos, marcada por tensão desde o início, dificultava qualquer evolução no diálogo entre clube e estafe do atleta.
Apesar da mudança no contexto esportivo, a renovação segue esbarrando em um obstáculo importante: o financeiro. Atualmente, o atacante recebe cerca de 17 milhões de euros líquidos por temporada. Em conversas realizadas em maio de 2025, o Real Madrid apresentou uma proposta próxima de 20 milhões de euros líquidos por ano, valor ainda distante do que o entorno do jogador considera adequado. Desde então, não houve novos encontros formais, e a negociação ficou paralisada.
Antes da saída do treinador, o entendimento era de que não haveria retomada das tratativas antes da Copa do Mundo deste ano. Com a mudança no comando técnico, a expectativa passou a ser de uma reaproximação em breve. O entorno do atleta reconhece que o clube se aproxima do teto salarial, mas avalia que há margem para melhorar a oferta por meio de luvas diluídas, em modelo semelhante ao utilizado na contratação de Kylian Mbappé.
Internamente, decisões tomadas por Xabi Alonso em campo já eram vistas como prejudiciais ao processo envolvendo Vinicius. O treinador nunca teria contribuído para facilitar um acordo, diferentemente do que ocorria na relação do brasileiro com Carlo Ancelotti, na qual o atacante era considerado peça indiscutível.
Durante o Mundial de Clubes, houve a intenção de deixar Vinicius no banco na semifinal contra o PSG, o que acabou não se concretizando em razão da lesão de Trent Alexander-Arnold. Sob o comando de Xabi Alonso, o camisa 7 disputou 33 partidas, sendo titular em 29, mas atuou até o apito final em apenas nove oportunidades.
O momento mais delicado da relação ocorreu no clássico contra o Barcelona, vencido pelo Real Madrid por 2 a 1 no primeiro turno de LALIGA, quando Vinicius protestou ainda em campo ao ser substituído. Dias depois, o jogador publicou um pedido de desculpas nas redes sociais, sem mencionar diretamente o treinador. Apesar de gestos públicos de apoio e de uma convivência cordial à beira do campo, a relação permaneceu estritamente profissional.
Após a demissão de Xabi Alonso, Vinicius foi um dos jogadores que optaram por não publicar mensagens de despedida ao treinador.
Na temporada, o atacante soma seis gols e sete assistências pelo Real Madrid. Revelado pelo Flamengo, Vinicius chegou ao clube espanhol em 2018, em negociação que custou 45 milhões de euros aos cofres madridistas.
