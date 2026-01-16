Flamengo aciona Gerson na Justiça e cobra mais de R$ 40 milhões

Flamengo cobra multa de Gerson - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo ingressou com uma ação judicial contra o volante Gerson, atualmente no Cruzeiro, cobrando o pagamento de uma multa relacionada à rescisão antecipada de contrato de direitos de imagem. O meio-campista deixou o clube rubro-negro e foi anunciado pela equipe mineira na semana passada.

O processo foi protocolado na última quarta-feira, 14, e tramita na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, sob responsabilidade do juiz Victor Torres. O valor atribuído à causa é de R$ 42.750.000,00. A ação foi ajuizada em sigilo e, até o momento, ainda não houve análise por parte da Justiça carioca, o que significa que nem o jogador nem os representantes legais foram citados.

Além de Gerson, a ação também é movida contra a FGM Sports, empresa administrada por seu pai e responsável pela gestão da carreira do atleta. A cobrança tem como base o contrato de direitos de imagem firmado entre o Flamengo e o estafe do jogador quando da assinatura do último vínculo com o clube, que entrou em vigor em abril de 2025.

No documento, há previsão de pagamento de multa em caso de rescisão antecipada “por iniciativa sem justa causa ou por culpa do atleta”, estipulada no valor correspondente à totalidade do saldo restante do contrato. À época da saída de Gerson para o Zenit, esse montante girava em torno de R$ 40 milhões.

A diretoria rubro-negra entende que a transferência do volante se enquadra nos termos previstos no acordo e, por isso, optou por acionar o atleta judicialmente. Já a defesa de Gerson sustenta que o valor pendente dizia respeito apenas à negociação dos direitos econômicos — quitados pelo clube russo — e que o contrato de imagem teria sido automaticamente encerrado junto com o vínculo esportivo.

A decisão do Flamengo de entrar com a ação ocorreu após a recente transferência de Gerson para o Cruzeiro, clube que vem protagonizando disputas esportivas e institucionais com o Rubro-Negro. Do lado do jogador, o estafe trata o processo com tranquilidade e avalia que a medida tem caráter momentâneo, influenciada pelo novo destino do meio-campista.