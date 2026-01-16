Menu
HOME > ESPORTES
AÇÃO JUDICIAL

Flamengo aciona Gerson na Justiça e cobra mais de R$ 40 milhões

Rubro-Negro cobra multa milionária após ida do volante para o Cruzeiro

Redação

Por Redação

16/01/2026 - 8:31 h
O Flamengo ingressou com uma ação judicial contra o volante Gerson, atualmente no Cruzeiro, cobrando o pagamento de uma multa relacionada à rescisão antecipada de contrato de direitos de imagem. O meio-campista deixou o clube rubro-negro e foi anunciado pela equipe mineira na semana passada.

O processo foi protocolado na última quarta-feira, 14, e tramita na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, sob responsabilidade do juiz Victor Torres. O valor atribuído à causa é de R$ 42.750.000,00. A ação foi ajuizada em sigilo e, até o momento, ainda não houve análise por parte da Justiça carioca, o que significa que nem o jogador nem os representantes legais foram citados.

Além de Gerson, a ação também é movida contra a FGM Sports, empresa administrada por seu pai e responsável pela gestão da carreira do atleta. A cobrança tem como base o contrato de direitos de imagem firmado entre o Flamengo e o estafe do jogador quando da assinatura do último vínculo com o clube, que entrou em vigor em abril de 2025.

Leia Também:

Bahia x Galícia: onde assistir, prováveis escalações e mais
Justiça concede redução de 160 dias na pena de Robinho; saiba o motivo
Brasil vai sediar Mundial de Skate Street e Park em 2026; confira

No documento, há previsão de pagamento de multa em caso de rescisão antecipada “por iniciativa sem justa causa ou por culpa do atleta”, estipulada no valor correspondente à totalidade do saldo restante do contrato. À época da saída de Gerson para o Zenit, esse montante girava em torno de R$ 40 milhões.

A diretoria rubro-negra entende que a transferência do volante se enquadra nos termos previstos no acordo e, por isso, optou por acionar o atleta judicialmente. Já a defesa de Gerson sustenta que o valor pendente dizia respeito apenas à negociação dos direitos econômicos — quitados pelo clube russo — e que o contrato de imagem teria sido automaticamente encerrado junto com o vínculo esportivo.

A decisão do Flamengo de entrar com a ação ocorreu após a recente transferência de Gerson para o Cruzeiro, clube que vem protagonizando disputas esportivas e institucionais com o Rubro-Negro. Do lado do jogador, o estafe trata o processo com tranquilidade e avalia que a medida tem caráter momentâneo, influenciada pelo novo destino do meio-campista.

Tags:

Cruzeiro flamengo Gerson justiça

x