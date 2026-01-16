Brasil vai sediar Mundial de Skate Street e Park em 2026; confira

Mundial reforça protagonismo do Brasil no cenário internacional do skate - Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

São Paulo voltará a ser o centro das atenções do skate mundial em março de 2026. A capital paulista foi escolhida pela World Skate para sediar o Campeonato Mundial de Skate nas modalidades street e park, evento válido pela temporada 2025, que será realizado entre os dias 4 e 8, no Parque Cândido Portinari, na zona oeste da cidade.

A definição do Brasil como sede ocorre após o cancelamento da edição anterior, que estava prevista para setembro do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos. Em julho, a entidade anunciou a suspensão do torneio e justificou a decisão em nota oficial, afirmando que “o anfitrião não cumpriu com as condições gerais e requerimentos chave para a organização do evento”.

Com a confirmação do Mundial, São Paulo reforça sua posição de destaque no cenário internacional da modalidade. Nos últimos anos, a cidade recebeu as três edições mais recentes do SLS Super Crown e já havia sido palco do Campeonato Mundial de street e park em 2019, consolidando-se como um dos principais polos do skate global.

A programação do evento prevê a abertura com dias destinados aos treinamentos oficiais. As competições começam em 4 de março, com as fases classificatórias voltadas aos atletas que ainda buscam vaga na chave principal. Já entre os dias 6 e 8, entram em cena os principais nomes do ranking mundial, que disputarão as medalhas.

O Brasil terá representantes de peso já garantidos diretamente na fase principal do campeonato. Rayssa Leal, Raicca Ventura, Augusto Akio, Pedro Barros e Gui Khury aparecem entre os atletas bem colocados no ranking internacional e confirmados na competição.

Uma das novidades desta edição será a realização simultânea das disputas de street e park. Diferentemente do formato tradicional, em que as modalidades ocorrem em períodos distintos do calendário, o Mundial de 2026 reunirá ambas ao mesmo tempo, ampliando a dinâmica do evento e a atenção do público ao longo dos cinco dias de competição.