Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SKATE

Brasil vai sediar Mundial de Skate Street e Park em 2026; confira

Brasileiros como Rayssa Leal e Pedro Barros já estão garantidos na chave principal

Redação

Por Redação

16/01/2026 - 6:22 h
Mundial reforça protagonismo do Brasil no cenário internacional do skate
Mundial reforça protagonismo do Brasil no cenário internacional do skate -

São Paulo voltará a ser o centro das atenções do skate mundial em março de 2026. A capital paulista foi escolhida pela World Skate para sediar o Campeonato Mundial de Skate nas modalidades street e park, evento válido pela temporada 2025, que será realizado entre os dias 4 e 8, no Parque Cândido Portinari, na zona oeste da cidade.

A definição do Brasil como sede ocorre após o cancelamento da edição anterior, que estava prevista para setembro do ano passado, em Washington, nos Estados Unidos. Em julho, a entidade anunciou a suspensão do torneio e justificou a decisão em nota oficial, afirmando que “o anfitrião não cumpriu com as condições gerais e requerimentos chave para a organização do evento”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a confirmação do Mundial, São Paulo reforça sua posição de destaque no cenário internacional da modalidade. Nos últimos anos, a cidade recebeu as três edições mais recentes do SLS Super Crown e já havia sido palco do Campeonato Mundial de street e park em 2019, consolidando-se como um dos principais polos do skate global.

Leia Também:

Empate em jogo de copa faz os dois clubes levantarem a taça
Ônibus de equipe eliminada da Copinha sofre grave acidente; saiba mais
Reforço do Vitória é regularizado e fica apto para estrear

A programação do evento prevê a abertura com dias destinados aos treinamentos oficiais. As competições começam em 4 de março, com as fases classificatórias voltadas aos atletas que ainda buscam vaga na chave principal. Já entre os dias 6 e 8, entram em cena os principais nomes do ranking mundial, que disputarão as medalhas.

O Brasil terá representantes de peso já garantidos diretamente na fase principal do campeonato. Rayssa Leal, Raicca Ventura, Augusto Akio, Pedro Barros e Gui Khury aparecem entre os atletas bem colocados no ranking internacional e confirmados na competição.

Uma das novidades desta edição será a realização simultânea das disputas de street e park. Diferentemente do formato tradicional, em que as modalidades ocorrem em períodos distintos do calendário, o Mundial de 2026 reunirá ambas ao mesmo tempo, ampliando a dinâmica do evento e a atenção do público ao longo dos cinco dias de competição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Mundial de Skate street e park Pedro Barros Rayssa Leal São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mundial reforça protagonismo do Brasil no cenário internacional do skate
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Mundial reforça protagonismo do Brasil no cenário internacional do skate
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Mundial reforça protagonismo do Brasil no cenário internacional do skate
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Mundial reforça protagonismo do Brasil no cenário internacional do skate
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x