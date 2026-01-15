Menu
ESPORTES
TRAGÉDIA

Ônibus de equipe eliminada da Copinha sofre grave acidente; saiba mais

Acidente aconteceu enquanto a equipe retornava para casa

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

15/01/2026 - 22:57 h
Equipe sub-20 do Aguiá de Marabá chegou até a segunda fase da Copinha
A delegação da equipe sub-20 do Águia de Marabá sofreu um grave acidente de ônibus no interior do Tocantins, na noite desta quinta-feira, 15, enquanto retornava para casa após ser eliminado pelo Juventude na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo informações preliminares, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida.

Hecton Alves, preparador físico do clube, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, enquanto o técnico da equipe, Ronan Tyezer, sofreu ferimentos graves. O treinador foi socorrido rapidamente e encaminhado para um hospital da região, onde recebe cuidados intensivos.

Segundo a nota oficial do clube, o ônibus da delegação colidiu violentamente com a traseira de um caminhão boiadeiro, que estaria parado na rodovia e sem nenhuma sinalização luminosa, o que dificultou a visibilidade do motorista. Apesar da gravidade do impacto, os jogadores tiveram apenas ferimentos leves.

Luto oficial

Após o acidente, o presidente do clube, Sebastião Ferreirinha, acionou autoridades políticas e de resgate para garantir o melhor atendimento possível aos feridos. Ele não estava no ônibus da delegação.

"Estou aqui na sede, já liguei ao prefeito de Marabá. Ele acionou o governador do Tocantins e o Corpo de Bombeiros. Estamos fazendo o possível para diminuir o sofrimento desse pessoal", declarou o presidente.

Por sua vez, o perfil oficial do clube nas redes sociais emitiu uma nota de pesar em que presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Águia de Marabá (@aguiademaraba)

x