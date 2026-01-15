Importante rede de farmácias anuncia fechamento de todas as lojas

Loja da Ultrafarma - Foto: Reprodução | Redes sociais

Em uma estratégia de reposicionamento da marca no varejo farmacêutico, a rede de farmácias Ultrafarma vai encerrar as operações de todas as suas lojas físicas para concentrar a atuação em uma única unidade conceito na Zona Norte de São Paulo.

A rede ainda não divulgou as datas para o fechamento das unidades ou para a inauguração do novo ponto. Segundo o comunicado, a loja conceito terá cerca de 3 mil metros quadrados e reunirá serviços como farmácia tradicional, farmácia de manipulação e ótica.

Ainda de acordo com o comunicado, o reposicionamento da marca tem como foco a operação online da Ultrafarma, com a previsão de entrega expressa para a Grande São Paulo e frete tradicional para o restante do país. A empresa tem um centro de distribuição no município de Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo.

Prisão de Sidney Oliveira

A mudança de rumo da Ultrafarma acontece seis meses após a prisão de Sidney Oliveira, dono e garoto-propaganda da rede, em uma operação que investigava um suposto esquema bilionário de propinas e créditos irregulares de ICMS envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo. A Operação Ícaro, como foi nomeada, foi conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

O Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) destacou que o grupo criminoso favorecia empresas do varejo por meio de ressarcimentos indevidos de créditos de ICMS. Entre os beneficiados estariam a Ultrafarma e a Fast Shop, cujo diretor estatutário, Mário Otávio Gomes, também foi preso.

Posteriormente, os dois executivos foram soltos.

O então supervisor da Diretoria de Fiscalização (DIFIS) da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Artur Gomes da Silva Neto, foi apontado como o principal operador do esquema, já que o MP encontrou 174 e-mails na caixa de mensagens dele tratando de benefícios fiscais da rede de farmácias.