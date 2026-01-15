MUDANÇA
Importante rede de farmácias anuncia fechamento de todas as lojas
Anúncio acontece seis meses após prisão do dono da empresa
Por Gustavo Nascimento
Em uma estratégia de reposicionamento da marca no varejo farmacêutico, a rede de farmácias Ultrafarma vai encerrar as operações de todas as suas lojas físicas para concentrar a atuação em uma única unidade conceito na Zona Norte de São Paulo.
A rede ainda não divulgou as datas para o fechamento das unidades ou para a inauguração do novo ponto. Segundo o comunicado, a loja conceito terá cerca de 3 mil metros quadrados e reunirá serviços como farmácia tradicional, farmácia de manipulação e ótica.
Leia Também:
Ainda de acordo com o comunicado, o reposicionamento da marca tem como foco a operação online da Ultrafarma, com a previsão de entrega expressa para a Grande São Paulo e frete tradicional para o restante do país. A empresa tem um centro de distribuição no município de Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo.
Prisão de Sidney Oliveira
A mudança de rumo da Ultrafarma acontece seis meses após a prisão de Sidney Oliveira, dono e garoto-propaganda da rede, em uma operação que investigava um suposto esquema bilionário de propinas e créditos irregulares de ICMS envolvendo auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo. A Operação Ícaro, como foi nomeada, foi conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).
O Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) destacou que o grupo criminoso favorecia empresas do varejo por meio de ressarcimentos indevidos de créditos de ICMS. Entre os beneficiados estariam a Ultrafarma e a Fast Shop, cujo diretor estatutário, Mário Otávio Gomes, também foi preso.
Posteriormente, os dois executivos foram soltos.
O então supervisor da Diretoria de Fiscalização (DIFIS) da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), Artur Gomes da Silva Neto, foi apontado como o principal operador do esquema, já que o MP encontrou 174 e-mails na caixa de mensagens dele tratando de benefícios fiscais da rede de farmácias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes