Reforço do Vitória é regularizado e fica apto para estrear

Uma das caras novas do Vitória em 2026, Mateus Silva, também conhecido como Mateusinho, está apto para fazer sua estreia. O lateral-direito de 27 anos foi oficialmente regularizado na tarde desta quinta-feira, 15.

O defensor teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando liberado para entrar em campo. Ele foi apresentado oficialmente na última segunda, 12.

Embora já esteja regularizado, Mateus Silva ainda aprimora a parte física em busca de ficar à disposição para a estreia no Campeonato Brasileiro. A situação dele é a mesma do volante Caíque Gonçalves.

Vitória x Remo

O Vitória estreia no Brasileirão Série A no próximo dia 28, uma quarta-feira, às 19h. No Barradão, em duelo válido pela 1ª rodada, o Rubro-Negro recebe o Remo.