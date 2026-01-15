Ex-goleiro do Vitória marcado por Ba-Vi sofre gol do meio-campo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um velho conhecido pela torcida do Vitória voltou aos holofotes pelo mesmo motivo que ficou marcado na sua passagem pelo Leão. O goleiro Elias Curzel, titular na última goleada sofrida pelo Leão em clássicos Ba-Vis, sofreu um gol inusitado no Campeonato Paranaense.

Atualmente com 30 anos, o jogador defende o Operário, que perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR nesta quarta-feira, 14, na Ligga Arena. O segundo gol marcado pelo Furacão saiu após um cruzamento do meio-campo, que acabou balançando as redes após

Elias Curzel teve uma rápida passagem pelo Vitória em 2018, quando atuou por oito jogos. O último deles, o mais marcante de todos, foi a goleada por 4 a 1 aplicada pelo Bahia em plena Arena Fonte Nova, motivo de muitas críticas do torcedor rubro-negro à atuação do goleiro.

O jogador não recebeu nenhuma outra oportunidade naquela temporada após o fatídico jogo, retornado à Chapecoense, seu clube de origiem, ao final do ano. Elias também defendeu o Azuriz, Paysandu, Botafogo-PB, Sampaio Corrêa, Itabirito e América-MG.