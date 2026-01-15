Menu
ESPORTES
CRAQUES JUNTOS

Vem pro Vitória? Marinho publica foto ao lado de Renato Kayzer

Atacante teve retorno ao Rubro-Negro especulado para 2026

João Grassi

Por João Grassi

15/01/2026 - 18:43 h | Atualizada em 15/01/2026 - 19:01
Marinho no Fortaleza
Marinho no Fortaleza -

Ídolo do Vitória e que teve retorno especulado em 2026, Marinho segue livre no mercado após deixar o Fortaleza. Ainda sem destino certo para a temporada, o atacante de 35 anos movimentou as redes sociais com uma foto ao lado de Renato Kayzer.

Em postagem no seu perfil oficial no Instagram, Marinho compartilhou momentos de lazer. Em um dos registros, Marinho aparece junto com o artilheiro do Leão. Vale lembrar que os dois jogaram juntos no time cearense em 2024.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por 𝙈𝙖́𝙧𝙞𝙤 𝙎𝙚́𝙧𝙜𝙞𝙤 (@marinhooficial)

Marinho e Renato Kayzer
Marinho e Renato Kayzer | Foto: Reprodução | Instagram

Embora seja desejado por parte da torcida rubro-negra e tenha manifestado interesse em voltar ao Barradão, não há informações que dão conta de uma negociação entre a diretoria e o jogador. O executivo Sérgio Papellin chegou a comentar o assunto.

"Não vou decidir só a contratação. Acho que você tem que ser democrático. Não vou decidir só, vou decidir junto com o presidente, junto com a comissão técnica, com o Manequinha", avaliou Papellin, que trabalhou com Marinho no Fortaleza.

Marinho no Vitória

Fundamental na campanha do Vitória no Brasileirão Série A de 2016, Marinho viveu um dos seus melhores momentos na carreira com a camisa vermelha e preta. Em sua única temporada no Leão, atuou em 43 jogos, marcou 21 gols e deu seis assistências.

Marinho nos tempos de Vitória
Marinho nos tempos de Vitória | Foto: Francisco Galvão | EC Vitória

x