Vitória encaminha renovação com lateral-esquerdo para 2026
Atleta está sem atuar desde junho de 2025 devido a lesão
O Vitória está próximo de oficializar a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Jamerson para a temporada de 2026, segundo o portal Arena Rubro-Negra. O jogador deve iniciar o ano disputando o Campeonato Baiano como parte de uma etapa de adaptação para seu retorno aos gramados e retomada de ritmo de jogo.
A equipe que o Vitória utilizará no estadual será comandada por Rodrigo Chagas e terá uma formação mista, composta por atletas das divisões de base e jogadores que retornam de empréstimo.
Jamerson permanece no Barradão via empréstimo junto ao Coritiba. Na temporada de 2025, o atleta viveu um drama pessoal ao sofrer uma grave lesão na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida contra o Cruzeiro, no Barradão, o que o afastou do restante da competição.
Com a camisa do Leão, o lateral soma 25 partidas, com um gol e duas assistências. Com a sua permanência, o técnico passa a ter duas opções para o setor, já que Felipe Vieira também retorna de empréstimo após passagem pela Chapecoense.
