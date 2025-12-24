Menu
HOME > ESPORTES
PLANEJAMENTO 2026

Vitória encaminha renovação com lateral-esquerdo para 2026

Atleta está sem atuar desde junho de 2025 devido a lesão

Redação

Por Redação

24/12/2025 - 17:46 h
Imagem ilustrativa da imagem Vitória encaminha renovação com lateral-esquerdo para 2026
-

O Vitória está próximo de oficializar a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Jamerson para a temporada de 2026, segundo o portal Arena Rubro-Negra. O jogador deve iniciar o ano disputando o Campeonato Baiano como parte de uma etapa de adaptação para seu retorno aos gramados e retomada de ritmo de jogo.

Jamerson em Disputa
Jamerson em Disputa | Foto: Victor Ferreira / ECVitória

A equipe que o Vitória utilizará no estadual será comandada por Rodrigo Chagas e terá uma formação mista, composta por atletas das divisões de base e jogadores que retornam de empréstimo.

Jamerson permanece no Barradão via empréstimo junto ao Coritiba. Na temporada de 2025, o atleta viveu um drama pessoal ao sofrer uma grave lesão na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida contra o Cruzeiro, no Barradão, o que o afastou do restante da competição.

Com a camisa do Leão, o lateral soma 25 partidas, com um gol e duas assistências. Com a sua permanência, o técnico passa a ter duas opções para o setor, já que Felipe Vieira também retorna de empréstimo após passagem pela Chapecoense.

