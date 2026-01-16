Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Fluminense entra na disputa por ex-artilheiro do Vitória

Tricolor tenta atravessar o Internacional e avalia contratação de atacante para 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

16/01/2026 - 11:20 h
Fluminense entra na briga com o Inter por ex-artilheiro do Vitória
Fluminense entra na briga com o Inter por ex-artilheiro do Vitória -

O Fluminense pretende contratar Alerrandro para a temporada de 2026 e planeja atravessar o Internacional na disputa pelo atacante. De acordo com a Rádio Inferno — especializada em informações sobre o Colorado —, o nome do ex-artilheiro do Vitória ganhou força nas Laranjeiras após as dificuldades encontradas pelo clube carioca para concluir a contratação de Hulk.

Alerrandro defende o CSKA, da Rússia
Alerrandro defende o CSKA, da Rússia | Foto: Reprodução / Instagram / @alerrandro_souza00

Inicialmente, o Fluminense manteve conversas avançadas com Hulk, atacante de 39 anos e também revelado pelo Rubro-Negro baiano, mas o negócio perdeu força nos últimos dias. Diante desse cenário, Alerrandro passou a figurar no radar da diretoria tricolor. O jogador pertence ao CSKA Moscou, da Rússia, e vem sendo avaliado como uma alternativa para suprir carências ofensivas do elenco.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os contatos entre o Fluminense e os representantes do atleta começaram há alguns dias e, assim como ocorre com o Internacional, o CSKA demonstrou abertura para negociar com o clube carioca.

Leia Também:

Vitória pode lucrar com venda de lateral para o México; entenda
Reforço do Vitória é regularizado e fica apto para estrear
Ex-goleiro do Vitória marcado por Ba-Vi sofre gol do meio-campo

No Vitória

Alerrandro foi contratado pelo Vitória no início de 2024, por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. No Leão da Barra, assumiu rapidamente a titularidade e, após um período de altos e baixos, viveu a melhor temporada de sua carreira.

Com a camisa rubro-negra, disputou 52 partidas, marcou 21 gols e distribuiu sete assistências. Além disso, terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro, ajudou a equipe a evitar o rebaixamento e conquistou o título do Campeonato Baiano.

Após o término do empréstimo com o Vitória, Alerrandro foi negociado pelo Red Bull Bragantino com o CSKA Moscou. No clube russo, disputou 26 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alerrandro Fluminense internacional mercado da bola vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fluminense entra na briga com o Inter por ex-artilheiro do Vitória
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Fluminense entra na briga com o Inter por ex-artilheiro do Vitória
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Fluminense entra na briga com o Inter por ex-artilheiro do Vitória
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Fluminense entra na briga com o Inter por ex-artilheiro do Vitória
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x