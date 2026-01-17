CONVOCADOS
Com reforço gringo, Bahia relaciona 24 atletas para encarar o Galícia
Tricolor entra em campo às 16h deste sábado, 17
Por João Grassi
O Bahia divulgou a lista de 24 relacionados para enfrentar o Galícia, neste sábado, 17, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, às 16h. O técnico Rogério Ceni dessa vez optou por convocar uma maior quantidade de atletas do elenco principal.
A principal novidade da lista é a presença do argentino Román Gómez, lateral-direito recém contratado e elogiado por Ceni. Ele pode fazer sua estreia com a camisa azul, vermelha e branca nesta tarde.
Entre outros jogadores do elenco principal, foram convocados os goleiros João Paulo e Ronaldo, os meio-campistas Acevedo, Cauly, Erick, Michel Araújo, Rezende e Rodrigo Nestor, o lateral-esquerdo Iago Borduchi, os zagueiros Gabriel Xavier e Kanu, além do atacante Kayky.
O meio-campista Jota, dentro da programação de controle de cargas, não estará disponível para este jogo. Destaques nas duas primeiras rodadas do estadual, Dell, Kauê Furquim e Ruan Pablo novamente foram relacionados e devem iniciar entre os titulares.
Confira a lista de relacionados
- Goleiros: Fábio, João Paulo e Ronaldo;
- Laterais: Iago Borduchi, Roman Gomez e Zé Guilherme;
- Zagueiros: Fredi, Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo e Marcos Victor;
- Meio-campistas: Acevedo, Cauly, David Martins, Erick, Michel Araujo, Pedrinho, Rezende e Rodrigo Nestor;
- Atacantes: Caio Suassuna, Dell, Kauê Furquim, Kayky e Ruan Pablo.
