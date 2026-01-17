Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONVOCADOS

Com reforço gringo, Bahia relaciona 24 atletas para encarar o Galícia

Tricolor entra em campo às 16h deste sábado, 17

João Grassi

Por João Grassi

17/01/2026 - 13:58 h
Treino do Bahia
Treino do Bahia -

O Bahia divulgou a lista de 24 relacionados para enfrentar o Galícia, neste sábado, 17, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, na Arena Fonte Nova, às 16h. O técnico Rogério Ceni dessa vez optou por convocar uma maior quantidade de atletas do elenco principal.

A principal novidade da lista é a presença do argentino Román Gómez, lateral-direito recém contratado e elogiado por Ceni. Ele pode fazer sua estreia com a camisa azul, vermelha e branca nesta tarde.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre outros jogadores do elenco principal, foram convocados os goleiros João Paulo e Ronaldo, os meio-campistas Acevedo, Cauly, Erick, Michel Araújo, Rezende e Rodrigo Nestor, o lateral-esquerdo Iago Borduchi, os zagueiros Gabriel Xavier e Kanu, além do atacante Kayky.

O meio-campista Jota, dentro da programação de controle de cargas, não estará disponível para este jogo. Destaques nas duas primeiras rodadas do estadual, Dell, Kauê Furquim e Ruan Pablo novamente foram relacionados e devem iniciar entre os titulares.

Leia Também:

Bahia rescinde contrato com Viva Sorte Bet, sua patrocinadora master
Após decisão do TJD, titulares do Bahia poderão encarar o Galícia
Artilheiro da Fonte Nova, ex-Bahia é anunciado por clube de Bellintani

Confira a lista de relacionados

  • Goleiros: Fábio, João Paulo e Ronaldo;
  • Laterais: Iago Borduchi, Roman Gomez e Zé Guilherme;
  • Zagueiros: Fredi, Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo e Marcos Victor;
  • Meio-campistas: Acevedo, Cauly, David Martins, Erick, Michel Araujo, Pedrinho, Rezende e Rodrigo Nestor;
  • Atacantes: Caio Suassuna, Dell, Kauê Furquim, Kayky e Ruan Pablo.
Imagem ilustrativa da imagem Com reforço gringo, Bahia relaciona 24 atletas para encarar o Galícia
| Foto: Divulgação | EC Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato baiano EC Bahia relacionados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Treino do Bahia
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Treino do Bahia
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Treino do Bahia
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Treino do Bahia
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x