COMUNICADO

Bahia rescinde contrato com Viva Sorte Bet, sua patrocinadora master

Vínculo com a casa de apostas online tinha duração até dezembro deste ano

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/01/2026 - 11:27 h | Atualizada em 17/01/2026 - 12:28
A Viva Sorte Bet era a patrocinadora master do Bahia
A Viva Sorte Bet era a patrocinadora master do Bahia

O Bahia comunicou oficialmente, na manhã deste sábado, 17, a rescisão amigável do contrato com a Viva Sorte Bet, sua patrocinadora master. No entanto, a Viva Sorte Capitalização, do mesmo grupo empresarial, continuará como patrocinadora secundária do Tricolor, com sua logomarca - antes estampada na região dos ombros - presente na barra traseira da camisa de jogo.

O vínculo com a Viva Sorte Bet havia sido firmado em janeiro de 2025, após o Bahia rescindir amigavelmente seu contrato anterior com a Esportes da Sorte, também do setor de apostas esportivas.

Leia Também:

Após decisão do TJD, titulares do Bahia poderão encarar o Galícia
Artilheiro da Fonte Nova, ex-Bahia é anunciado por clube de Bellintani
Elogiado por Ceni, Kauê Furquim celebra bom momento no Bahia

O contrato com a Viva Sorte Bet representava um investimento de R$ 40 milhões por ano, somando um valor total de R$ 80 milhões entre janeiro de 2025 e dezembro de 2026

Novo patrocinador

Com o fim da parceria com a Viva Sorte Bet, o clube fechou contrato com o Banco BMG, que se une ao Esquadrão até o final de 2028, mas não como patrocinador master. A instituição financeira estampará sua marca na parte superior das costas da camisa.

Ainda não há definição sobre qual empresa ocupará o espaço de patrocínio master no uniforme principal do Esquadrão de Aço.

Tags:

Bahia futebol brasileiro patrocínio rescisão Viva Sorte Bet

x