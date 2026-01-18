Erika Hilton desmente boato de que Lula a teria chamado de “ele”

- Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) usou as redes sociais no início da noite deste domingo, 18, para desmentir as afirmações da oposição de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a teria chamado de “ele” durante discurso em uma agenda no Rio de Janeiro no último sábado.

Em publicação na rede X (antigo Twitter), a parlamentar afirmou que sequer estava na cerimônia de lançamento das medalhas comemorativas dos 90 anos do salário mínimo e classificou a informação como uma manobra do bolsonarismo para atacá-la.

Não, o presidente Lula não me chamou de ‘ele’ durante um evento no Rio de Janeiro. Porque eu literalmente não estava nesse evento. Há dias estou no interior de São Paulo. Lula estava conversando com uma pessoa da plateia. Mas a fixação dos bolsonaristas com a minha figura, e o medo que meu crescimento causa, os leva a um comportamento quase animalesco ao ouvirem o que pensam ser alguém se referindo a mim, escreveu. Erika Hilton - Deputada federal

Erika fez história na política como a primeira mulher trans eleita vereadora em São Paulo e, posteriormente, como a primeira deputada federal trans e negra a ocupar um cargo no Congresso Nacional.

Ainda durante a publicação, a parlamentar afirmou que os bolsonaristas estão acostumados a criar o que chamou de “narrativas completamente fictícias que reforçam seus preconceitos particulares e sua agenda política de ódio”.