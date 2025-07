Erika Hilton gasta quase meio milhão em verba pública em 2024

Erika Hilton virou alvo da oposição após série de polêmicas - Foto: Divulgação | Câmara de Deputados

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) gastou quase meio milhão de reais em verba pública no ano de 2024. Segundo dados da Transparência da Câmara dos Deputados, só no ano passado, somadas a cota parlamentar e verba de gabinete, a psolista usou R$ 486.517,78, aproximadamente 1,8% acima da média dos gastos dos demais deputados, cujos valores foram de R$ 478.069,70.

No mesmo ano, a verba de gabinete usada pela deputada foi de R$ 133.170,54 mensais. Ela gastou R$ 481.449,89, entre janeiro e abril, o que representa 91,7 % do total disponibilizado.

A maior parte do dinheiro usado pela parlamentar foi destinado ao pagamento de passagens áreas, no valor total de R$ 205 mil, o que equivale a 42% da verba.

Com divulgação da atividade parlamentar, Erika gastou R$ 125 mil, a sua segunda maior despesa, que representou 25% da verba. Outros R$ 48 mil foram destinados para o aluguel de veículos (9%) e R$ 35 mil foram de gastos não especificados (7%).

Nos holofotes

Erika Hilton virou alvo da oposição após polêmicas recentes nesta semana. Na terça-feira, 24, veio à tona a notícia de que ela teria dois maquiadores como assessores parlamentares com verba de gabinete. Segundo a deputada, os dois fazem a sua maquiagem, mas não teriam sido contratados apenas para essa função.

No dia seguinte, a imprensa noticiou que a parlamentar recebeu um reembolso de R$ 24,7 mil da Câmara Federal para custear uma cirurgia que fez no nariz, em fevereiro do ano passado.

O valor teria sido devolvido à parlamentar em 1º de abril do mesmo ano, um pouco mais de um mês após ela passar por procedimentos de rinosseptoplastia e estética, no Hospital Samaritano, em São Paulo, em 28 de fevereiro.

Em entrevista a um veículo de comunicação, a deputada afirmou que o dinheiro recebido da Câmara foi referente apenas ao custo da rinosseptoplastia, feita supostamente por recomendação médica. Ainda segundo Hilton, o procedimento estético foi pago do próprio bolso.

Para corroborar com a informação de que não tem nenhuma ilegalidade ao receber o valor de volta, a deputada apresentou várias notas fiscais. Uma, no valor de R$ 26 mil, descreve a parte da saúde, que foi parcialmente reembolsada pela Câmara. Outras duas, somando R$ 22 mil, dizem respeito ao procedimento estético.