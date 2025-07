Cirurgia de Erika Hilton gera polêmica e constrange PSOL

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) - Foto: Divulgação

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) recebeu um reembolso de R$ 24,7 mil da Câmara Federal para custear uma cirurgia que fez no nariz, em fevereiro do ano passado. O valor teria sido devolvido à parlamentar em 1º de abril do mesmo ano, um pouco mais de um mês após ela passar por procedimentos de rinosseptoplastia e estética, no Hospital Samaritano, em São Paulo, em 28 de fevereiro.

Em entrevista a um veículo de comunicação, a deputada afirmou que o dinheiro recebido da Câmara foi referente apenas ao custo da rinosseptoplastia, feita supostamente por recomendação médica.

Ainda segundo Hilton, o procedimento estético foi pago do próprio bolso. Para corroborar com a informação de que não tem nenhuma ilegalidade ao receber o valor de volta, a deputada apresentou várias notas fiscais. Uma, no valor de R$ 26 mil, descreve a parte da saúde, que foi parcialmente reembolsada pela Câmara. Outras duas, somando R$ 22 mil, dizem respeito ao procedimento estético.

Gastos acima da média

Um deputado federal tem direito a dois tipos principais de verba pública: cota parlamentar e verba de gabinete. Em 2024, Erika Hilton gastou R$ 486.517,78, aproximadamente 1,8% acima da média dos gastos dos demais deputados, cujos valores foram de R$ 478.069,70. No mesmo ano, a verba de gabinete usada pela deputada foi de R$ 133.170,54 mensais. Ela gastou R$ 481.449,89, entre janeiro e abril, o que representa 91,7 % do total disponibilizado.

Desconforto no PSOL

À época da cirurgia, a ausência da deputada causou alguns desconfortos dentro do próprio PSOL, durante uma reunião, logo depois dela se tornar líder da bancada do partido. Momentos de constrangimentos foram notados entre os parlamentares, após Hilton informar que se afastaria para a cirurgia. Ela esteve no papel de líder da bancada durante o ano de 2024.

Ainda segundo relatos, um integrante da bancada fez uma fala durante o encontro sobre as dificuldades do cargo de líder e da necessidade de ela estar presente nas sessões. Erika teria dado mais informações sobre a cirurgia e dito de forma contundente que não voltaria atrás da decisão, pois já havia decido.

A forma como ela impôs a sua decisão surpreendeu os deputados e gerou diversos questionamentos. Coube a deputada Talíria Petrone (PSOL- RJ) a responsabilidade de intervir a favor da colega e acalmar os ânimos entre demais parlamentares.

Questionada sobre o mal-estar dentro do partido, Erika Hilton afirmou que tudo não passava de invenções. “É mentira que eu tenha informado que iria fazer uma rinoplastia. O que eu informei na reunião da bancada era que eu precisava fazer uma cirurgia de saúde, relacionada à sinusite, e não houve nenhum constrangimento. Meus colegas sabiam que eu estava doente e precisava me ausentar por conta de meu quadro severo de sucessivas sinusites bacterianas. Todos me desejaram pronta recuperação”, disse ela, por meio de nota.

Nesta quarta-feira, 25, em uma postagem na rede social X, antigo Twitter, a parlamentar reafirmou que a cirurgia estética foi paga com dinheiro próprio.

Ressarcida parcialmente pela OPERAÇÃO MÉDICA.



A operação estética foi paga integralmente por mim, com comprovantes bancários anexos ao tweet original.



Aprenda a ler. — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) June 25, 2025

Nota da deputada Erika Hilton na íntegra

“A cirurgia da deputada Erika foi feita por recomendação e extrema necessidade médica, após aferir-se que antibióticos não eram mais capazes de tratar suas infecções bacterianas no sinus. Erika passou por seis ciclos de antibióticos e corticóides em apenas um ano.

Foram realizados os procedimentos de Rinosseptoplastia Funcional, Sinusectomia maxilar, antrostomia maxilar intranasal, Etmoidectomia intranasal, Sinusotomia esfenoidal, turbinectomia ou turbinoplastia, cauterização linear do corneto inferior e correção cirúrgica da perfuração do septo nasal.

Caso não fossem realizados, a única opção que restaria à deputada seria a hospitalização sempre que houvesse uma infecção bacteriana em seu sinus.

O procedimento médico foi reembolsado pela Câmara Federal de acordo com as regras de assistência médica da casa e não tem nenhuma relação com qualquer procedimento estético realizado pela parlamentar, que foram custeados com recursos próprios”.