Cotado para vice de Lula, petista deixará ministério

Lula ao lado do ministro Camilo Santana - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Cotado nas últimas semanas para ser vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), abriu margem, nesta segunda-feira, 19, para a possibilidade de deixar o comando da pasta dentro do prazo de desincompatibilização previsto pela Justiça Eleitoral.

Camilo afirmou, em entrevista, que tem analisado o cenário político deste ano, e que deve sair do ministério para assumir as campanhas de Lula e de Elmano de Freitas (PT), atual governador do Ceará, seu estado natal.

"O meu candidato, que eu vou trabalhar, será Elmano de Freitas, para ser reeleito governador no estado do Ceará, e o presidente Lula para ser reeleito presidente desse país. Até porque nós precisamos continuar avançando, o país e o Ceará não podem retroceder em todos os avanços que temos tido, claro, com muitos desafios", afirmou o ministro, que também é senador licenciado.

Dentro do PT, o entendimento é de que Camilo como vice daria início a um processo de transição necessário para a sucessão de Lula. O ministro também é visto como o 'perfil ideal' para tal posto.

Candidato ao governo

Além de aparecer como uma das opções para compor uma chapa presidencial puro-sangue encabeçada por Lula, Camilo Santana também é ventilado para concorrer ao governo cearense, cargo que já ocupou entre 2015 e 2022.

A candidatura de Camilo ao governo do Ceará é colocada na mesa diante de uma tentativa do ex-ministro e também ex-governador Ciro Gomes (PSDB) de voltar ao executivo estadual.