Como saída de secretários do governo Jerônimo esvazia suplências na Alba?

Com a aproximação do final do prazo dado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para os secretários que vão disputar um cargo eletivo, em outubro, deixem os cargos, os então titulares das pastas terão de retomar seus mandatos de deputados, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), e na Câmara dos Deputados.

Essa dança das cadeiras nos poderes Executivo e Legislativo também fará com que os atuais ocupantes das vagas na Alba e na Câmara voltem para as respectivas suplências. O Portal A TARDE fez um levantamento sobre essas mudanças.

Secretários que devem deixar governo

Entre os nomes que fazem parte do secretariado de Jerônimo e devem deixar o Poder Executivo para voltar à Alba, estão:

Osni Cardoso (PT) - Eleito deputado estadual em 2022, o Secretário de Desenvolvimento Rural (SDR) deve tentar a reeleição em 2026;

- Voltará à Alba após cumprir a missão na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE); Neusa Cadore (PT) - Derrotada em 2022, a secretária de Políticas para as Mulheres (SPM), a petista deve tentar garantir um novo mandato na Assembleia.

Quem volta para a Câmara?

Afonso Florence (PT) - o secretário da Casa Civil já declarou que deixará a pasta estadual para buscar um novo mandato em Brasília.

Quem sai para tentar novo mandato?

Pablo Barrozo (Avante) - Titular da Secretaria de Agricultura (Seagri), o ex-deputado estadual vai tentar voltar à Alba em 2026;

Em dúvida

Roberta Santana (PT) - A secretária de Saúde pode tentar uma vaga para Assembleia ou para a Câmara dos Deputados.

Quem deixa a Câmara dos Deputados?

Elisângela Araújo (PT) - Com o retorno de Afonso Florence à Câmara dos Deputados, quem deve deixar o cargo será Elisângela Araújo. Ela tinha assumido o posto recentemente após Josias Gomes, então primeiro suplente, ter seu nome indicado e aprovado ao Tribunal de Contas da Bahia (TCE-BA).

Quem deixará a Alba?