Ao andar de metrô, prefeito de Camaçari faz apelo a Jerônimo Rodrigues

- Foto: Divulgação/Ascom GOV-BA

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), afirmou nesta segunda-feira, 19, que deseja que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), leve o metrô até o município da Região Metropolitana de Salvador.

A declaração foi dada durante a inauguração da nova Rodoviária de Salvador, enquanto Caetano embarcava ao lado do governador na estação rodoviária do metrô com destino à Estação Águas Claras, integrada ao novo equipamento.

“Estou adorando o metrô e doido para que Jerônimo leve até Camaçari. Estou trabalhando para que Camaçari também tenha esse espetáculo”, disse Caetano, acrescentando que os governos do PT na Bahia fizeram muitas melhorias na capital.

O petista ainda elogiou a nova rodoviária, situada às margens da BR-324.

“Um espetáculo para toda a Bahia. (...) Jerônimo Rodrigues acertou quando trabalhou em um equipamento tão importante como esse, que é estruturante e dialoga com todo o estado”, afirmou.

Nova rodoviária de Salvador

A nova rodoviária é integrada aos seguintes modais:

Estação Águas Claras do metrô;

a um terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas;

além de concentrar 363 linhas rodoviárias intermunicipais.

Futuramente, o equipamento também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em fase de obras.

Com área total de 127.235 metros quadrados, o terminal dispõe de: