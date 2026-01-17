Menu
NOVIDADE

Salvador terá nova rodoviária e novo posto do SAC nesta semana

Equipamentos estarão disponíveis na próxima terça-feira, 20

Ane Catarine

Por Ane Catarine

17/01/2026 - 12:28 h
Imagem ilustrativa da imagem Salvador terá nova rodoviária e novo posto do SAC nesta semana
-

Os baianos passam a contar, a partir desta semana, com uma nova rodoviária integrada ao metrô e a outros modais de transporte em Salvador. Localizado às margens da BR-324, o novo terminal começa a operar na terça-feira, 20, ampliando a mobilidade urbana e intermunicipal na capital baiana.

O equipamento tem ligação direta com a Estação Águas Claras do metrô e com um terminal de ônibus que reúne 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas.

O espaço concentra ainda 363 linhas rodoviárias intermunicipais, facilitando o deslocamento de passageiros que chegam ou saem da cidade. No futuro, o local também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em obras.

Leia Também:

Boa ou ruim? População fala sobre nova Rodoviária de Salvador
Segurança: nova Rodoviária de Salvador terá policiamento 24 horas
O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
Nova Rodoviária: confira funcionamento, integração e serviços

Nova unidade do SAC

Outro destaque é a instalação de uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) dentro da rodoviária, ampliando o acesso da população a serviços públicos em um ponto estratégico de grande circulação.

A nova rodoviária e o SAC serão oficialmente inaugurados pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã de segunda-feira, 19.

