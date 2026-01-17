Salvador terá nova rodoviária e novo posto do SAC nesta semana

- Foto: Joá Souza/GOVBA

Os baianos passam a contar, a partir desta semana, com uma nova rodoviária integrada ao metrô e a outros modais de transporte em Salvador. Localizado às margens da BR-324, o novo terminal começa a operar na terça-feira, 20, ampliando a mobilidade urbana e intermunicipal na capital baiana.

O equipamento tem ligação direta com a Estação Águas Claras do metrô e com um terminal de ônibus que reúne 10 linhas metropolitanas e diversas linhas urbanas.

O espaço concentra ainda 363 linhas rodoviárias intermunicipais, facilitando o deslocamento de passageiros que chegam ou saem da cidade. No futuro, o local também contará com integração ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), atualmente em obras.

Nova unidade do SAC

Outro destaque é a instalação de uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) dentro da rodoviária, ampliando o acesso da população a serviços públicos em um ponto estratégico de grande circulação.

A nova rodoviária e o SAC serão oficialmente inaugurados pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã de segunda-feira, 19.