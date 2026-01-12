Nova Rodoviária é entregue: confira funcionamento, integração e serviços

As chaves do novo Terminal Rodoviário de Salvador foram entregues ao governador Jerônimo Rodrigues nesta segunda-feira, 12. Localizado às margens da BR-324, o equipamento contará com mais de 370 linhas de ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais.

Segundo Jerônimo, a escolha do local confere à região um grande potencial de desenvolvimento. "Então nós temos a certeza que nós estamos aqui inaugurando um movimento progressista, desenvolvimentista da cidade do Salvador. Estamos fazendo isso com muita responsabilidade", disse o governador durante o evento.

Jerônimo destacou ainda que o terminal vai além da função de transporte. “Então, deixa de ser um prédio de rodoviária para ser um prédio de negócios. Tanto aqui na parte interna quanto na parte do entorno, que a gente sabe o quanto um prédio desse, um equipamento desse, dinamiza a região”, completou.

Localizada às margens da BR-324 | Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

Quando começa a funcionar?

A inauguração efetiva da nova estrutura acontece na segunda-feira, 19, com início das operações previsto para o dia seguinte, 20, conforme anúncio feito pelo chefe do Executivo estadual.

Quais são as novidades e serviços?

Implantado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), o terminal estará integrado à Estação Águas Claras do Metrô e, futuramente, ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). Além disso, o local contará com:

Uma área de 127 mil m²;

Estacionamento para 800 veículos;

230 espaços comerciais;

Vagas para carros elétricos;

Nova unidade de SAC.

Reconhecimento facial

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou ainda que o local terá câmeras de reconhecimento facial da Secretária de Segurança Pública.

“A polícia militar coordenará não só essas câmeras de imagens, mas câmeras de reconhecimento facial para que a gente possa fazer o que nós fazemos na rodoviária, na linha do metrô e o que nós faremos no VLT”, afirmou Jerônimo.

Segundo ele, a medida integra o planejamento regional de segurança pública do local. "Então, haverá uma política de segurança pública e de tranquilidade, tanto para quem trabalha aqui no entorno, para os que chegam e para os que saem".

