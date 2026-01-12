Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MOBILIDADE

Luxo no embarque: nova rodoviária de Salvador contará com salas VIP

Afirmação foi feita pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT)

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

12/01/2026 - 9:56 h | Atualizada em 12/01/2026 - 10:37
Rodoviária de Salvador contará com nove Salas VIP, trazendo maior conforto aos passageiros
Rodoviária de Salvador contará com nove Salas VIP, trazendo maior conforto aos passageiros -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que a nova Rodoviária de Salvador, localizada em Águas Claras, terá uma novidade que trará mais conforto aos passageiros.

Em discurso na manhã desta segunda-feira, 12, durante visita às instalações do novo equipamento, o chefe do Executivo baiano pontuou que nove empresas de ônibus que fazem transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros contarão com salas VIP na rodoviária.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nova Rodoviária de Salvador terá câmeras de reconhecimento facial
Jerônimo compara nova rodoviária a aeroporto: "Mais moderna do Brasil"
Entorno da nova Rodoviária de Salvador passará por obras da prefeitura

Segundo o gestor, isso vai trazer uma maior comodidade aos usuários que forem viajar especialmente em períodos de grande demanda, a exemplo da Semana Santa, São João e Natal.

"Quando tem muita gente em períodos como Dia das Mães, São João, Natal, feriadões, vai ser preciso adequar. Mas eu soube que nove empresas têm salas VIPs, para que os passageiros possam ter, além do conforto entre a chegada e a partida, ou a chegada e a saída da rodoviária, possa, se for o caso, durante o período mais concorrido, ir até a sala VIP e ser atendido lá. Então, é um conceito novo na obra, no atendimento", disse Jerônimo Rodrigues.

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), faz discurso durante vistoria da nova rodoviária de Salvador
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), faz discurso durante vistoria da nova rodoviária de Salvador | Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Jerônimo compara nova rodoviária a aeroporto: "Mais moderna do Brasil"

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que a nova rodoviária de Salvador, na região de Águas Claras, lembra muito o desenho de alguns aeroportos, dando como exemplo equipamentos vistos por ele na China.

A declaração foi dada na manhã de domingo, 11, durante a assinatura de ordens de serviço que autorizam a execução de obras de contenção de encostas em diversos bairros de Salvador. O ato, no bairro do Pau da Lima, foi executado ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

"É a rodoviária mais moderna do Brasil e por pouco não é a maior. Tem um estilo muito grande dos aeroportos. É o desenho de aeroporto principalmente aeroporto da China, da França", afirmou o governador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Mobilidade Urbana Nova Rodoviária de Salvador Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodoviária de Salvador contará com nove Salas VIP, trazendo maior conforto aos passageiros
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Rodoviária de Salvador contará com nove Salas VIP, trazendo maior conforto aos passageiros
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Rodoviária de Salvador contará com nove Salas VIP, trazendo maior conforto aos passageiros
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Rodoviária de Salvador contará com nove Salas VIP, trazendo maior conforto aos passageiros
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x