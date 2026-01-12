Luxo no embarque: nova rodoviária de Salvador contará com salas VIP

Rodoviária de Salvador contará com nove Salas VIP, trazendo maior conforto aos passageiros - Foto: Reprodução | Sala VIP BH

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que a nova Rodoviária de Salvador, localizada em Águas Claras, terá uma novidade que trará mais conforto aos passageiros.

Em discurso na manhã desta segunda-feira, 12, durante visita às instalações do novo equipamento, o chefe do Executivo baiano pontuou que nove empresas de ônibus que fazem transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros contarão com salas VIP na rodoviária.

Segundo o gestor, isso vai trazer uma maior comodidade aos usuários que forem viajar especialmente em períodos de grande demanda, a exemplo da Semana Santa, São João e Natal.

"Quando tem muita gente em períodos como Dia das Mães, São João, Natal, feriadões, vai ser preciso adequar. Mas eu soube que nove empresas têm salas VIPs, para que os passageiros possam ter, além do conforto entre a chegada e a partida, ou a chegada e a saída da rodoviária, possa, se for o caso, durante o período mais concorrido, ir até a sala VIP e ser atendido lá. Então, é um conceito novo na obra, no atendimento", disse Jerônimo Rodrigues.

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), faz discurso durante vistoria da nova rodoviária de Salvador | Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Jerônimo compara nova rodoviária a aeroporto: "Mais moderna do Brasil"

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que a nova rodoviária de Salvador, na região de Águas Claras, lembra muito o desenho de alguns aeroportos, dando como exemplo equipamentos vistos por ele na China.

A declaração foi dada na manhã de domingo, 11, durante a assinatura de ordens de serviço que autorizam a execução de obras de contenção de encostas em diversos bairros de Salvador. O ato, no bairro do Pau da Lima, foi executado ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

"É a rodoviária mais moderna do Brasil e por pouco não é a maior. Tem um estilo muito grande dos aeroportos. É o desenho de aeroporto principalmente aeroporto da China, da França", afirmou o governador.