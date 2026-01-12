Menu
MOBILIDADE URBANA

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

Secretário da Casa Civil, Afonso Florence, esclarece destino do equipamento

Ane Catarine

Por Ane Catarine

12/01/2026 - 10:47 h | Atualizada em 12/01/2026 - 11:32
Imagem ilustrativa da imagem O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
-

O secretário da Casa Civil, Afonso Florence, afirmou nesta segunda-feira, 12, que o governo da Bahia realiza estudos para definir o destino da atual Rodoviária de Salvador, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), que será desativada com a inauguração do novo terminal no bairro de Águas Claras no dia 20 de janeiro.

Apesar do temor da população de que a estrutura fique sem uso após a desativação, como ocorreu com outros equipamentos públicos na capital baiana, a exemplo do antigo Centro de Convenções, Afonso garantiu que o governo estadual já trabalha para apresentar ainda neste ano uma definição sobre a nova finalidade do espaço.

“Há vários estudos em curso porque é necessário considerar projeções do mercado imobiliário e de serviços, além das mudanças na legislação municipal sobre o uso do solo. Por isso, ainda não temos condições de fazer anúncios”, afirmou o secretário.

“No entanto, estamos próximos de ter uma posição definitiva sobre a destinação da área. Trata-se de um espaço muito grande, no centro da cidade, e a decisão precisa ser amplamente discutida. A expectativa é resolver essas questões o mais rápido possível, ainda neste ano”, completou.

Secretário da Casa Civil, Afonso Florence
Secretário da Casa Civil, Afonso Florence | Foto: Denisse Salazar/Ag.A TARDE

Região do Iguatemi não ficará abandonada

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que a área da antiga rodoviária não ficará abandonada.

Segundo ele, a região do antigo Shopping Iguatemi está consolidada e concentra investimentos que reforçam a importância daquele trecho da Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Imagem ilustrativa da imagem O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
| Foto: Denisse Salazar/Ag.A TARDE

“A região do Iguatemi não vai se esvaziar, pois conta com investimentos estaduais, municipais e privados que garantem que seja um local consolidado. Estamos criando um novo vetor com a nova rodoviária. Não se trata de esvaziar a antiga, mas de implantar um novo vetor multimodal, com metrô, ônibus e VLT, em uma região estratégica”, afirmou o governador.

