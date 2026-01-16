Menu
SALVADOR
SALVADOR

Boa ou ruim? População fala sobre nova Rodoviária de Salvador

Rodoviária vai mudar do Iguatemi para Água Claras

Redação

Por Redação

16/01/2026 - 19:28 h | Atualizada em 16/01/2026 - 19:42
Nova rodoviária de Salvador Andamento das obras da nova Rodoviária de Salvador Na foto: Fachada da nova Rodoviária de Salvador Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE. Data: 17/11/25
A nova Rodoviária de Salvador será inaugurada na próxima segunda-feira, 19, e passará a operar de forma definitiva na terça-feira, 20, no bairro de Águas Claras. Ela vai substituir a que atualmente fica no Iguatemi.

A equipe da rodoviária recebeu o A TARDE Play com exclusividade para mostrar todo o equipamento envolvido nas obras e o que ele dispõe.

Sobre a nova rodoviária

A nova Rodoviária ocupa uma área de mais de 127 mil metros quadrados, além de um amplo espaço para estacionamento. Ela foi projetada para receber aproximadamente 20 mil passageiros por dia.

É estimado que cerca de mil ônibus vão circular diariamente entre embarques e desembarques.

Nesta nova localidade, os passageiros vão encontrar um terminal mais organizado com plataformas separadas para o embarque e desembarque, além de um espaço interno maior.

Somado a isso, a nova Rodoviária de Salvador vai ter mais de 200 espaços comerciais que incluem:

  • serviços de alimentação;
  • conveniência;
  • farmácia;
  • lojas diversas.

Além disso, o espaço ainda conta com Salas Vip, delegacia, clínicas e uma unidade do SAC que dispõe de baias para atendimentos diversos como: DETRAN, PROCON, SINEBAHIA, Previdência Social e outros.

Otto Alencar reage à proposta de Wagner a Coronel: "Não aceitaria"
Verão aumenta geração de lixo e impacta turismo na Bahia
Anel do Contorno de Feira: governador estima data para conclusão de obras
Prefeitura baiana diz que mulher morreu ao se jogar de ambulância

Transporte urbano facilitado

A nova Rodoviária ainda promete facilitar a vida dos passageiros que vão precisar cruzar a cidade com frequência, visto que, ela será integrada à:

  • estação de metrô;
  • linhas de ônibus urbanos e metropolitanos;
  • futuramente, ao VLT.

População fala sobre Nova Rodoviária da Bahia

O A TARDE Play falou com algumas pessoas que opinaram sobre a Nova Rodoviária de Salvador.

O vigilante, identificado como Joilson Batista dos Santos, comentou de forma positiva a mudança da localização da rodoviária.

“Pra mim vai ser melhor a rodoviária aqui, porque as pessoas já vem e descem na rodoviária, podendo ter integração com o metrô, com tudo, e também já facilita”, disse o vigilante.

Vigilante, identificado como Joilson Batista dos Santos
Vigilante, identificado como Joilson Batista dos Santos | Foto: A TARDE Play

Porém, não só de elogios vive a mudança da rodoviária para Águas Claras, visto que, a diarista, Marilene dos Santos não concordou com o novo local.

“Acho a rodoviária aqui na Águas-Claras foi um lugar péssimo, lá no centro da cidade é melhor, não tem comparação”, disse a diarista.

Diarista, Marilene dos Santos
Diarista, Marilene dos Santos | Foto: A TARDE Play

Outra opinião marcante foi a do técnico de refrigeração, Jorge Natividade, sobre o tempo para uma nova rodoviária ser criada.

“Já era pra ser feito há muitos anos isso Nós esperamos isso há muito tempo e só agora aconteceu, com a integração do VLT junto com o metrô, acho que o baiano ganhou e muito.”

Técnico de refrigeração, Jorge Natividade
Técnico de refrigeração, Jorge Natividade | Foto: A TARDE Play

x