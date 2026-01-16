SALVADOR
Boa ou ruim? População fala sobre nova Rodoviária de Salvador
Rodoviária vai mudar do Iguatemi para Água Claras
Por Redação
A nova Rodoviária de Salvador será inaugurada na próxima segunda-feira, 19, e passará a operar de forma definitiva na terça-feira, 20, no bairro de Águas Claras. Ela vai substituir a que atualmente fica no Iguatemi.
A equipe da rodoviária recebeu o A TARDE Play com exclusividade para mostrar todo o equipamento envolvido nas obras e o que ele dispõe.
Sobre a nova rodoviária
A nova Rodoviária ocupa uma área de mais de 127 mil metros quadrados, além de um amplo espaço para estacionamento. Ela foi projetada para receber aproximadamente 20 mil passageiros por dia.
É estimado que cerca de mil ônibus vão circular diariamente entre embarques e desembarques.
Nesta nova localidade, os passageiros vão encontrar um terminal mais organizado com plataformas separadas para o embarque e desembarque, além de um espaço interno maior.
Somado a isso, a nova Rodoviária de Salvador vai ter mais de 200 espaços comerciais que incluem:
- serviços de alimentação;
- conveniência;
- farmácia;
- lojas diversas.
Além disso, o espaço ainda conta com Salas Vip, delegacia, clínicas e uma unidade do SAC que dispõe de baias para atendimentos diversos como: DETRAN, PROCON, SINEBAHIA, Previdência Social e outros.
Leia Também:
Transporte urbano facilitado
A nova Rodoviária ainda promete facilitar a vida dos passageiros que vão precisar cruzar a cidade com frequência, visto que, ela será integrada à:
- estação de metrô;
- linhas de ônibus urbanos e metropolitanos;
- futuramente, ao VLT.
População fala sobre Nova Rodoviária da Bahia
O A TARDE Play falou com algumas pessoas que opinaram sobre a Nova Rodoviária de Salvador.
O vigilante, identificado como Joilson Batista dos Santos, comentou de forma positiva a mudança da localização da rodoviária.
“Pra mim vai ser melhor a rodoviária aqui, porque as pessoas já vem e descem na rodoviária, podendo ter integração com o metrô, com tudo, e também já facilita”, disse o vigilante.
Porém, não só de elogios vive a mudança da rodoviária para Águas Claras, visto que, a diarista, Marilene dos Santos não concordou com o novo local.
“Acho a rodoviária aqui na Águas-Claras foi um lugar péssimo, lá no centro da cidade é melhor, não tem comparação”, disse a diarista.
Outra opinião marcante foi a do técnico de refrigeração, Jorge Natividade, sobre o tempo para uma nova rodoviária ser criada.
“Já era pra ser feito há muitos anos isso Nós esperamos isso há muito tempo e só agora aconteceu, com a integração do VLT junto com o metrô, acho que o baiano ganhou e muito.”
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes