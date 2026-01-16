BAHIA
Anel do Contorno de Feira: governador estima data para conclusão de obras
Novo trecho custa R$ 179,42 milhões
Por Gabriela Araújo, Ane Catarine e Luan Julião
As obras de duplicação do Anel do Contorno, em Feira de Santana, nominada Avenida Eduardo Fróes da Mota, entre a Rodovia BR-116 Norte e a BR-101 Sul, avançam para entrar na reta final. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta sexta-feira, 16, que tratou sobre o tema com o ministro dos Transportes, Renan Filho.
“Eu tratei do anel de contorno de Feira, que tá a todo vapor em um ritmo bom. Espero que, mais três ou quatro meses, a gente possa ir lá entregar esse anel com o governo federal”, disse o governador.
As declarações do chefe do Executivo foram dadas durante coletiva de imprensa, na entrega de veículos para fortalecer rede socioassistencial em 70 municípios baianos, no Centro Histórico de Salvador.
O trecho que será duplicado representa cerca de 30% restantes para conclusão da duplicação total do Anel de Contorno e é considerado a principal etapa, ligando a BR-324 (trecho Feira-Salvador) à BR-116 Norte.
O novo trecho do Anel de Contorno custa R$ 179,42 milhões, prevê a duplicação de cerca de 7 km de estrada, incluindo a construção de marginais. A obra deve beneficiar 1 milhão de usuários na região metropolitana da cidade.
A obra ainda contemplará a construção dos seguintes equipamentos:
- Três viadutos;
- Cinco passarelas;
- 14 pontos de ônibus.
Leilão das BRs-324 e 116
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também afirmou que levou ao ministro dos Transportes o leilão das BRs-324 e 116, que segue indefinido após a saída da ViaBahia, que teve o contrato de concessão encerrado em fevereiro.
“O ministro nos garantiu que tem feito um esforço muito grande para garantir uma proposta, para poder ir para leilão. A expectativa nossa é que, tendo um desenho bom, a gente possa ter a oportunidade de empresas que concorram com capacidade de poder tanto fazer o que a gente precisa, que é fazer as arrumações necessárias, inclusive em alguns cantos de fazer uma terceira via ou duas vias, para garantirmos a mobilidade”, disse Jerônimo.
A data do tão aguardado leilão que definirá a concessionária que vai administrar a Rota 2 de Julho, trecho de 653 km das BRs 324 e 116 na Bahia, foi anunciada em novembro do ano passado.
O referido trecho - que antes estava sob a gestão da ViaBahia - será leiloado em novembro de 2026, conforme informação do Ministério dos Transportes. O cronograma da pasta prevê que o edital seja publicado no mês de julho do ano que vem. O processo de concessão será tocado pela estatal federal Infra S.A.
