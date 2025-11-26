Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

BR-116 e BR-324: leilão para substituta da ViaBahia é lançado pelo Governo Lula

A expectativa é que as concessões somem R$ 148 bilhões em investimentos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

26/11/2025 - 15:15 h | Atualizada em 26/11/2025 - 15:30
Ação de distribuição de lanche e água para caminhoneiros na BR-324, em Simões Filho, e na BR-116, em Feira de Santana.
Ação de distribuição de lanche e água para caminhoneiros na BR-324, em Simões Filho, e na BR-116, em Feira de Santana. -

Duas rodovias baianas, as BR-116/324 — conhecida como Rota 2 de Julho, de Feira de Santana, e BR-116, chamada de Rota dos Sertões — sendo que a primeira contava com administração da ViaBahia, ganharão uma nova empresa.

Isso porque as vias entraram na carteira de investimentos rodoviários e ferroviários para 2026, anunciada pelo Ministério dos Transportes, durante o lançamento da Política Nacional de Concessões Ferroviárias.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As escolhas dos novos empreendimentos serão feitas durante leilão nos seguintes meses:

  • Março: Leilão da Rota dos Sertões;
  • Setembro: Leilão Rota 2 de Julho.

Leia Também:

BR-116 é reaberta na Bahia após cratera gigante fechar rodovia
Trecho da BR-116 Norte deve ser liberado ainda nesta sexta
Família inteira morre em acidente na BR-116; suspeita é de contramão
Criança de 2 anos morre e família fica ferida após carreta tombar na BR-116

Investimentos

A expectativa é que as concessões somem R$ 148 bilhões em investimentos para o setor rodoviário, de acordo com o ministério.

Rota dos Sertões (BR-116/BA/PE)

Concessão de 502 km de rodovia, ligando de Feira de Santana na Bahia até Salgueiro em Pernambuco. Para este trecho, a expectativa é de que seja investido R$ 2,6 bilhões.

As mudanças previstas são:

  • duplicação de trechos;
  • faixas adicionais;
  • instalação de sistemas de monitoramento;
  • construção de passarelas para pedestres;
  • além disso, haverá cinco praças de pedágio.

Rota 2 de Julho (BR-116/324/BA)

O trecho que abrange a cidade de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais, resultando em 663 km de rodovias na Bahia, deve ter um investimento de R$ 15,7 bilhões.

As mudanças previstas são:

  • duplicação de 356 km;
  • construção de faixas adicionais;
  • vias marginais;
  • passarelas para pedestres;
  • sistemas de operação e controle;
  • além disso, haverá sete praças de pedágios.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia br-116 br-324 Ministério dos Transportes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ação de distribuição de lanche e água para caminhoneiros na BR-324, em Simões Filho, e na BR-116, em Feira de Santana.
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Ação de distribuição de lanche e água para caminhoneiros na BR-324, em Simões Filho, e na BR-116, em Feira de Santana.
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Ação de distribuição de lanche e água para caminhoneiros na BR-324, em Simões Filho, e na BR-116, em Feira de Santana.
Play

Engarrafamento tira paciência de motoristas na Linha Verde

Ação de distribuição de lanche e água para caminhoneiros na BR-324, em Simões Filho, e na BR-116, em Feira de Santana.
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x