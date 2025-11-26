BAHIA
BR-116 e BR-324: leilão para substituta da ViaBahia é lançado pelo Governo Lula
A expectativa é que as concessões somem R$ 148 bilhões em investimentos
Por Gabriela Araújo
Duas rodovias baianas, as BR-116/324 — conhecida como Rota 2 de Julho, de Feira de Santana, e BR-116, chamada de Rota dos Sertões — sendo que a primeira contava com administração da ViaBahia, ganharão uma nova empresa.
Isso porque as vias entraram na carteira de investimentos rodoviários e ferroviários para 2026, anunciada pelo Ministério dos Transportes, durante o lançamento da Política Nacional de Concessões Ferroviárias.
As escolhas dos novos empreendimentos serão feitas durante leilão nos seguintes meses:
- Março: Leilão da Rota dos Sertões;
- Setembro: Leilão Rota 2 de Julho.
Investimentos
A expectativa é que as concessões somem R$ 148 bilhões em investimentos para o setor rodoviário, de acordo com o ministério.
Rota dos Sertões (BR-116/BA/PE)
Concessão de 502 km de rodovia, ligando de Feira de Santana na Bahia até Salgueiro em Pernambuco. Para este trecho, a expectativa é de que seja investido R$ 2,6 bilhões.
As mudanças previstas são:
- duplicação de trechos;
- faixas adicionais;
- instalação de sistemas de monitoramento;
- construção de passarelas para pedestres;
- além disso, haverá cinco praças de pedágio.
Rota 2 de Julho (BR-116/324/BA)
O trecho que abrange a cidade de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais, resultando em 663 km de rodovias na Bahia, deve ter um investimento de R$ 15,7 bilhões.
As mudanças previstas são:
- duplicação de 356 km;
- construção de faixas adicionais;
- vias marginais;
- passarelas para pedestres;
- sistemas de operação e controle;
- além disso, haverá sete praças de pedágios.
