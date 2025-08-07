O anel de Feira recebeu a ordem de serviço. A ordem se viu, o serviço...

Anel do Contorno de Feira - Foto: Divulgação

Roberto Alcântara, superintendente regional do DNIT, negou a Luiz Santos e Hely Beltrão, do site Conectado News, a informação por nós aqui publicada, de que as obras da banda leste do Anel do Contorno de Feira de Santana tenham sido travadas por conta do dinheiro que o Congresso não deixou Lula tomar.

– Não tem nada travado. Empresa contratada e recurso assegurado.

Ele diz que dentro de 15 dias estará tudo pronto para andar, canteiros montado se afins, para enfim tocar o barco.

Motivações da para da à parte, o fato é que daqui a 15 dias faz três meses que o ministro Renan Filho (Transporte), ao lado do colega baiano Rui Costa (Casa Civil) e de Jerônimo reuniu o povo para dar a ordem de serviço da obra. E de lá para cá só seviu o barulho da ordem, mas serviço, necas. Isso foina tampada cara de todo mundo.

GARGALO – O xis da questão é a que a banda leste do Anel de Feira virou o maior gargalo rodoviário do Nordeste. Pior, também palco de muitos acidentes commortes. Por isso a solução do problema é um clamor que espouca de todos os lados, de lideranças políticas e empresariais ao povão. Até porque, de quebra, a mobilidade da cidade fica muito comprometida.

Também, bom lembrar, a promessa de solução é velha, tem quase 20 anos, a primeira no segundo governo de Lula.

É por isso que quando se viu o ministro da área dar a ordem de serviço, pensou-se que agora vai. Não foi. Oxalá Roberto esteja certo. Mas Feira ainda terá que esperar mais 15 dias.

Comenda para Alexandre até o fim do ano sai, diz Rosemberg

Alvo predileto dos bolsonaristas desde sempre, muito mais depois que decretou a prisão de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, está em vias de receber da Assembleia a Comenda 2 de Julho, a mais alta condecoração da casa.

O deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, autor da proposta, diz que pediu à deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da casa, para ligar para Alexandre e marcar a data.

– Eu ligar para Alexandre?



A responsabilidade é do proponente. Até agora, só existe a aprovação da proposta. Foi assim que Ivana reagiu ao saber da falação de Rosemberg, que por sua vez mudou o discurso:

– Posso garantir que ainda este ano será entregue. Já a Comenda para Bolsonaro, junto com o título de Cidadão Baiano, proposta pelo deputado Leandro de Jesus(PL), apenas foi protocolada. Não se sabe nem se será votada.

Raimundinho prefere a Lapa

O deputado Raimundinho da Jr (PL), um dos oito ausentes na sessão de abertura da Alba, justificou o fato dizendo que ausentou-se por motivo justo, estava na festa de Bom Jesus da Lapa.

– Eu fui o primeiro a transportar 138 romeiros e muma carreta para Bom Jesus da Lapa. E essa é a 25ª vez que vou lá, não posso faltar. É mais que fé e tradição. Também é cultura e esperança que atravessam gerações.

Alba faz campanha por sangue para salvar Bené

Clécia de Jesus Oliveira, assistente social da Alba, está empenhada numa causa, conseguir doadores de sangue para José Benedito Rabelo da Silva, o Bené, que está na Fundação Bahiana de Cardiologia para fazer uma cirurgia no coração, mas antes tem que fazer nas carótidas, todas comprometidas.

– A primeira cirurgia foi marcada para sexta passada, não aconteceu por falta de sangue, só teve um doador. Agora, marcou-se para esta sexta.

Bené é figura querida. Ainda menino vivia trazendo maconha em caminhões de frutas de Juazeiro para cá até ser resgatado por Irmã Dulce, e acatado na Alba. A doação de sangue para ele pode ser feita na Vita Bahia, Av. Princesa Isabel 370 ou agendada pelos fones (71) 30524264 e (71) 99940-6106.

REGISTROS

Neto cobrado 1

Bolsonarista-raiz, o deputado Leandro de Jesus (PL) está cobrando que ACM Neto defenda Bolsonaro na briga contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele, que pretende apoiar Neto ano que vem, diz: ‘Quem está em cima do muro já é um derrotado’.

Neto cobrado 2

Em 2022, Neto preferiu ficar só do que apoiar Bolsonaro. Em entrevista a Mário Kertész, na Metrópole, ele disse: ‘Eu não tinha alternativa’. Era Bolsonaro ou nada. Preferiu nada.

Tristeza em Itagibá

Itagibá, na região de Ipiaú, viveu momentos de tristeza nas últimas horas. O vereador Antonio Gonçalves Guimarães Filho, o Antonio da Cerâmica (PCdoB), líder do povoado de Japomirim, sentiu-se mal em casa na noite de terça, foi levado ao hospital, morreu aos 60 anos. Ele era amigo e aliado do prefeito Marcos Barreto, o Marquinhos (PCdoB).

Saúde em pauta

Roberta Santana, secretária de Saúde do Estado, estará amanhã na Alba na 320º edição do Conselho Estadual de Saúde, quando a Sesab apresentará o relatório do último quadrimestre de 2024 e também dará balanço da própria Sesab.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*