HOME > POLÍTICA
BAIXAS

Secretários aguardam aval de Jerônimo para deixar governo

Saída dos titulares deve acontecer até março, prazo legal para descompatibilização de cargos

Luiza Nascimento e Gabriela Araújo

Luiza Nascimento e Gabriela Araújo

19/01/2026 - 10:45 h
Secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, Casa Civil, Afonso Florence
Secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, Casa Civil, Afonso Florence

A saída dos secretários do governo Jerônimo (PT) que vão disputar as eleições devem ser antecipadas. No fim deste mês, a gestão deve sofrer a primeira baixa na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com a saída da titular, Jusmari Oliveira.

“Acho que a partir de 30 de janeiro, a gente volta para Assembleia”, disse a secretária ao Portal A TARDE nesta segunda-feira, 19, durante inauguração da Nova Rodoviária de Salvador.

Jusmari teve o mandato retomado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em janeiro de 2025, após a saída do deputado Eures Ribeiro (PSD), para assumir a prefeitura de Bom Jesus da Lapa.

No entanto, foi chamada novamente pelo governador para assumir a Sedur, dando espaço para que o ex-jogador do Vitória, Marcone Amaral, assumisse a vaga.

Ao A TARDE, Jusmari contou que a sua previsão para deixar a pasta era em dezembro, contudo, o chefe do Executivo fez um novo apelo aos titulares, mudando os planos da então parlamentar.

“Nossa previsão era 31 de dezembro. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi pedindo para a gente ficar mais um pouco porque tínhamos toda a responsabilidade com esse equipamento, porque todo entorno, complexo viário, estação de ônibus é responsabilidade da Sedur”, complementou.

Novas baixas: quem mais sairá do governo?

Outro nome que se prepara para deixar a gestão petista para disputar o pleito é o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, que é deputado federal licenciado. Em coletiva de imprensa, o titular disse que encerrou o seu ciclo na pasta com a entrega da nova rodoviária de Salvador.

“A data agora formal é março, que é a descompatibilização legal. Estrito senso do que ele me deu de tarefas quando eu cheguei, hoje, eu completo o meu ciclo”, contou Florence, acrescentando:

“Das [entregas da] lista PAC, uma dezena de obras estratégicas, ponte, VLT, metrô e rodoviária. A lista de responsabilidades que ele [o governador Jerônimo Rodrigues] me atribuiu [foi concluída]. Hoje, inaugura uma nova fase”.

O titular da pasta ainda falou o que espera para os próximos meses. “A minha expectativa é que se convier ao governo, ele me libere para fazer o trabalho do mandato parlamentar e preparar o ano de 2026”, concluiu.

