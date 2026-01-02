POLÍTICA
Josias Gomes toma posse como conselheiro do TCE
Ex-deputado passou por imbróglio após ser indicado
Por Cássio Moreira
O ex-deputado federal Josias Gomes (PT) assumiu, nesta sexta-feira, 2, o posto de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Sua vaga, fruto de uma indicação do governador Jerônimo Rodrigues (PT), foi assegurada pelo Supremo Tribunal Federal.
A posse ocorreu na sede do tribunal, no Centro Administrativo da Bahia, contando com conselheiros, familiares e amigos de Josias, que deixou o mandato suplente na Câmara dos Deputados após ter seu nome aprovado no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
Joias, que ocupará a cadeira deixada por Pedro Lino, morto em 2024, chegou a ter sua indicação contestada pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon). O STF, no entanto, disse não havia qualquer impedimento para que Jerônimo indicasse o nome desejado por ele.
Elisângela assume mandato
Agora primeira suplente da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), Elisângela Araújo (PT) assumiu, também nesta sexta-feira, 2, o mandato 'tampão' na Câmara dos Deputados, retomando para a Casa em que esteve no ano de 2024.
Titular da cadeira, o deputado federal Afonso Florence (PT) está licenciado desde 2023, quando foi indicado para a Casa Civil do governo Jerônimo (PT).
