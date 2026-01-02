Menu
POLÍTICA
REAÇÃO

Eduardo Bolsonaro rebate ordem da PF para voltar ao cargo de escrivão

Decisão veio após cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro como deputado federal

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/01/2026 - 19:43 h
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro -

Por meio de um vídeo compartilhado em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 2, Eduardo Bolsonaro reagiu ao decreto da Polícia Federal (PF) que determina o seu retorno imediato ao cargo de escrivão da corporação. O ex-deputado federal afirmou que não pretende se submeter à decisão e fez críticas à PF.

Antes de se tornar parlamentar, Eduardo Bolsonaro ocupava o cargo de escrivão da PF na Delegacia da PF de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que a cassação de seu mandato, que ocorreu no dia 18 de dezembro, foi uma decisão da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, e não do plenário, como determina o rito legislativo.

Ele ainda destacou que a determinação para que ele retomasse suas funções na PF foi publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte à cassação, “como se já estivessem esperando por isso.”

“Não abdiquei de todos os privilégios parlamentares para me sujeitar aos caprichos dos bajuladores de tiranos, que chefiam a Polícia Federal. Que a Gestapo faça o que bem entender com meu concurso público, jamais trocaria minha honra por um emprego na burocracia pública”, escreveu ele no X (antigo Twitter), comparando a PF à polícia secreta oficial da Alemanha Nazista.

Eduardo também disse que não tem condições de retornar ao Brasil neste momento, já que sofre uma “perseguição judicial” e o país não está em condição de “normalidade democrática”.

Mesmo sem a pretensão de reassumir o cargo, ele afirmou que não vai abrir mão do cargo na Polícia Federal “de mãos beijadas” e que vai lutar para mantê-lo, com a justificativa de que teme perder a aposentadoria vinculada à PF, o porte de arma e a pistola funcional.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@bolsonarosp)

