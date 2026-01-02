Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Ex-ministro pode compor defesa de Jair Bolsonaro após solicitação

Adolfo Sachsida foi ministro de Minas e Energia no período de maio a dezembro de 2022

João Grassi

Por João Grassi

02/01/2026 - 18:23 h
Adolfo Sachsida
Adolfo Sachsida -

A equipe jurídica de Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 2, que o ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário de política econômica, Adolfo Sachsida, passe a integrar a defesa do ex-Presidente da República. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.

No processo de execução penal, os advogados de Bolsonaro apresentaram o ato de "substabelecimento com reservas", que consiste em delegar ao novo membro da defesa poderes de atuar no processo representando o cliente. As informações foram publicadas pela CNN.

Adolfo Sachsida é um crítico ferrenho do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também nesta sexta, o ex-ministro acusou o Moraes de ser "a maior ameaça à democracia brasileira" através de publicação compartilhada nas redes sociais.

Formado em direito e pós-graduado em economia, Sachsida foi ministro de Minas e Energia no período de maio a dezembro de 2022, além de ter sido titular na Secretaria de Política Econômica, no Ministério da Economia, entre janeiro de 2019 e abril de 2022.

Em outra manifestação, a defesa também pediu para integrar a equipe os advogados João Henrique Nascimento de Freitas e Larissa Gabriele Patrício de Sá. Jair Bolsonaro cumpre o regime fechado na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Após alta, Bolsonaro pede a Moraes autorização para visita do filho
Polícia Federal dá ultimato a Eduardo Bolsonaro após mandato cassado
PF prende preventivamente ex-assessor de Bolsonaro por ordem de Moraes

Defesa de Jair Bolsonaro

No momento, realizam a defesa de Bolsonaro os advogados Celso Vilardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser. Caso passe a integrar a equipe jurídica, Sachsida também poderá ter acesso ao ex-presidente sem autorização judicial, na prisão.

x