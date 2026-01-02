Saiba quanto Eduardo Bolsonaro vai ganhar como escrivão da PF

- Foto: Saul Loeb | AFP

Após ter o mandato como deputado federal finalizado em dezembro, por conta da cassação, Eduardo Bolsonaro foi convocado, nesta sexta-feira, 2, a retornar ao cargo de escrivão da Polícia Federal (PF), cujo salário pode chegar a mais de R$ 20 mil.

Confira os salários informados na Tabela de Remuneração dos servidores federais de 2025:

Especial: R$ 21.987,38;

Primeira: R$ 17.997,59;

Segunda: R$ 15.377,21;

Terceira: R$ 14.164,81.

A publicação da Polícia Federal afirma que Eduardo deve retornar imediatamente ao exercício do cargo efetivo “para fins exclusivamente declaratórios e de regularização da situação funcional”. Conforme a decisão, a ausência sem justificativa de Eduardo poderá desencadear a “adoção das providências administrativas e disciplinares cabíveis”.

O filho ‘03’ do ex-presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março de 2025, onde se autoexilou para articular - junto a autoridades norte-americanas - medidas contra autoridades brasileiras. Segundo ele, as instituições nacionais, como o Supremo Tribunal Federal (STF), perseguem o pai dele, condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a trama golpista.

Longe do Brasil, Eduardo acumulou uma série de faltas não justificadas na Câmara dos Deputados. Ele até tentou assumir a liderança da oposição na Câmara para evitar o acúmulo de ausências, mas a estratégia foi rejeitada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Ainda neste ano, Eduardo Bolsonaro se tornou réu no STF em uma ação penal que acusa o ex-deputado de coação no curso do processo, ou seja, por ter articulado sanções e pressões externas junto ao governo dos EUA contra ministros do Supremo, como parte de uma tentativa de influenciar o julgamento que resultou na condenação de seu pai.