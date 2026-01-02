Menu
CARGO PÚBLICO

Saiba quanto Eduardo Bolsonaro vai ganhar como escrivão da PF

Filho de Jair Bolsonaro foi convocado para o cargo após ser cassado como deputado

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/01/2026 - 18:58 h | Atualizada em 02/01/2026 - 19:08
Imagem ilustrativa da imagem Saiba quanto Eduardo Bolsonaro vai ganhar como escrivão da PF
-

Após ter o mandato como deputado federal finalizado em dezembro, por conta da cassação, Eduardo Bolsonaro foi convocado, nesta sexta-feira, 2, a retornar ao cargo de escrivão da Polícia Federal (PF), cujo salário pode chegar a mais de R$ 20 mil.

Confira os salários informados na Tabela de Remuneração dos servidores federais de 2025:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Especial: R$ 21.987,38;
  • Primeira: R$ 17.997,59;
  • Segunda: R$ 15.377,21;
  • Terceira: R$ 14.164,81.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm passaportes cancelados
Eduardo Bolsonaro boicota Havaianas e dispara: “Quem lacra, não lucra”
Eduardo Bolsonaro ataca PL após cassação: "Não é partido político"

A publicação da Polícia Federal afirma que Eduardo deve retornar imediatamente ao exercício do cargo efetivo “para fins exclusivamente declaratórios e de regularização da situação funcional”. Conforme a decisão, a ausência sem justificativa de Eduardo poderá desencadear a “adoção das providências administrativas e disciplinares cabíveis”.

O filho ‘03’ do ex-presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março de 2025, onde se autoexilou para articular - junto a autoridades norte-americanas - medidas contra autoridades brasileiras. Segundo ele, as instituições nacionais, como o Supremo Tribunal Federal (STF), perseguem o pai dele, condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a trama golpista.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm passaportes cancelados
Eduardo Bolsonaro boicota Havaianas e dispara: “Quem lacra, não lucra”
Eduardo Bolsonaro ataca PL após cassação: "Não é partido político"

Longe do Brasil, Eduardo acumulou uma série de faltas não justificadas na Câmara dos Deputados. Ele até tentou assumir a liderança da oposição na Câmara para evitar o acúmulo de ausências, mas a estratégia foi rejeitada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Ainda neste ano, Eduardo Bolsonaro se tornou réu no STF em uma ação penal que acusa o ex-deputado de coação no curso do processo, ou seja, por ter articulado sanções e pressões externas junto ao governo dos EUA contra ministros do Supremo, como parte de uma tentativa de influenciar o julgamento que resultou na condenação de seu pai.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x