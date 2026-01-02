Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

TCU avança contra Banco Master e anuncia decisão

Presidente do tribunal toma medida contra instituição

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/01/2026 - 19:14 h
Banco Master será alvo de inspeção do TCU
Banco Master será alvo de inspeção do TCU -

O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou, nesta sexta-feira, 2, uma inspeção no Banco Central e Banco Master, após receber uma nota técnica sobre o processo de liquidação da empresa por parte da instituição do banco público de reservas.

Leia Também:

Helicóptero com trabalhadores da Petrobras faz pouso de emergência no mar
Prefeitura notifica quiosque após agressão contra turista argentino
Lei garante que idosos economizem em item valioso de supermercado

A informação foi confirmada pelo presidente do TCU, Vital do Rêgo, que pontuou que o processo será conduzido pela equipe técnica do órgão, que

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O processo é uma inspeção no Banco Central a respeito do processo de liquidação do Banco Master, esse é o termo técnico. Depois da nota técnica que o Banco Central mandou para o TCU, hoje inicia-se um processo de inspeção da documentação no Banco Central”, explicou Vital do Rêgo, em entrevista para o canal CNN Brasil.

Inspeção

A inspeção foi um pedido do corpo técnico do TCU, que quer ter acesso aos documentos usados como base para o relatório feito pelo Banco Central e enviado para o órgão.

O objetivo é também entender como seu deu o processo que culminou na venda e liquidição do Banco Master. Os documentos não foram anexados pelo Banco Central no relatório.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco central Banco MAster TCU

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Banco Master será alvo de inspeção do TCU
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Banco Master será alvo de inspeção do TCU
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Banco Master será alvo de inspeção do TCU
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Banco Master será alvo de inspeção do TCU
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

x