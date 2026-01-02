POLÍTICA
TCU avança contra Banco Master e anuncia decisão
Presidente do tribunal toma medida contra instituição
Por Cássio Moreira
O Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou, nesta sexta-feira, 2, uma inspeção no Banco Central e Banco Master, após receber uma nota técnica sobre o processo de liquidação da empresa por parte da instituição do banco público de reservas.
Leia Também:
A informação foi confirmada pelo presidente do TCU, Vital do Rêgo, que pontuou que o processo será conduzido pela equipe técnica do órgão, que
“O processo é uma inspeção no Banco Central a respeito do processo de liquidação do Banco Master, esse é o termo técnico. Depois da nota técnica que o Banco Central mandou para o TCU, hoje inicia-se um processo de inspeção da documentação no Banco Central”, explicou Vital do Rêgo, em entrevista para o canal CNN Brasil.
Inspeção
A inspeção foi um pedido do corpo técnico do TCU, que quer ter acesso aos documentos usados como base para o relatório feito pelo Banco Central e enviado para o órgão.
O objetivo é também entender como seu deu o processo que culminou na venda e liquidição do Banco Master. Os documentos não foram anexados pelo Banco Central no relatório.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes