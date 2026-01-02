BRASIL
Lei garante que idosos economizem em item valioso de supermercado
Atendimento preferencial é direito assegurado por lei e vale para supermercados, atacarejos e farmácias
Por Iarla Queiroz
Entrar em um grande supermercado, enfrentar corredores cheios, carregar peso e aguardar longas filas no caixa já é uma tarefa desgastante para qualquer consumidor.
Para idosos acima de 60 anos, porém, esse esforço pode representar ainda mais cansaço, dor e até riscos à saúde. O que muitos brasileiros desconhecem é que existe uma legislação obrigatória — e não opcional — que garante um alívio importante nessa rotina: o direito ao atendimento prioritário.
Direito garantido por lei e válido em todo o país
A Lei nº 10.048 assegura prioridade no atendimento a idosos em serviços públicos e privados, incluindo:
- supermercados
- hipermercados
- atacarejos
- farmácias
- bancos
- repartições públicas
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741) reforça que qualquer serviço que envolva espera deve garantir acesso facilitado, respeito e dignidade.
Na prática, isso significa que redes como Assaí, Carrefour, Atacadão, Extra, além de mercados regionais e de bairro, são legalmente obrigadas a oferecer atendimento prioritário.
Como os supermercados devem cumprir a lei
Para que o direito seja respeitado, os estabelecimentos precisam adotar medidas claras e visíveis:
Caixas exclusivos ou preferenciais
Devem existir caixas destinados a idosos e outros grupos prioritários, com sinalização adequada.
Placas e avisos acessíveis
A informação sobre quem tem direito à prioridade precisa estar bem destacada.
Equipe treinada Funcionários devem saber:
- identificar clientes prioritários
- orientar corretamente
- organizar filas
- evitar constrangimentos
Em horários de pico, a atuação da equipe é ainda mais essencial.
Menos desgaste, mais autonomia
Para idosos com mobilidade reduzida, dores articulares ou limitações de saúde, evitar longas filas faz diferença direta no bem-estar. Entre os principais benefícios estão:
- menos tempo em pé
- menor risco de quedas
- prevenção de mal-estar
- redução do esforço físico
- experiência de compra mais segura
Especialistas alertam que ambientes lotados, calor excessivo e longas esperas podem agravar problemas de saúde nessa faixa etária.
Quando o direito não é respeitado
Mesmo com regras claras, situações irregulares ainda são comuns, como:
- fila preferencial apenas “no papel”
- idosos obrigados a aguardar em filas comuns
- questionamentos ou constrangimentos por outros clientes
- poucos caixas funcionando
- ausência de funcionários para organizar o atendimento
Nesses casos, o consumidor pode procurar a gerência do local e, se necessário, registrar denúncia no Procon ou no Ministério Público.
Por que a prioridade é essencial
O Brasil envelhece rapidamente, e a rede de proteção ao idoso precisa acompanhar essa realidade. Supermercados fazem parte do cotidiano e têm papel fundamental nesse processo.
Cumprir a lei significa:
- promover inclusão
- garantir segurança
- preservar dignidade
- melhorar a experiência de todos os clientes
A prioridade no atendimento não é privilégio. É um direito previsto em lei para proteger a saúde, a autonomia e a qualidade de vida de quem já enfrentou uma vida inteira de filas.
