BRASIL

Lei garante que idosos economizem em item valioso de supermercado

Atendimento preferencial é direito assegurado por lei e vale para supermercados, atacarejos e farmácias

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/01/2026 - 16:39 h
Pouca gente sabe, mas idosos têm prioridade legal em filas e caixas
Pouca gente sabe, mas idosos têm prioridade legal em filas e caixas

Entrar em um grande supermercado, enfrentar corredores cheios, carregar peso e aguardar longas filas no caixa já é uma tarefa desgastante para qualquer consumidor.

Para idosos acima de 60 anos, porém, esse esforço pode representar ainda mais cansaço, dor e até riscos à saúde. O que muitos brasileiros desconhecem é que existe uma legislação obrigatória — e não opcional — que garante um alívio importante nessa rotina: o direito ao atendimento prioritário.

Direito garantido por lei e válido em todo o país

A Lei nº 10.048 assegura prioridade no atendimento a idosos em serviços públicos e privados, incluindo:

  • supermercados
  • hipermercados
  • atacarejos
  • farmácias
  • bancos
  • repartições públicas

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741) reforça que qualquer serviço que envolva espera deve garantir acesso facilitado, respeito e dignidade.

Na prática, isso significa que redes como Assaí, Carrefour, Atacadão, Extra, além de mercados regionais e de bairro, são legalmente obrigadas a oferecer atendimento prioritário.

Como os supermercados devem cumprir a lei

Para que o direito seja respeitado, os estabelecimentos precisam adotar medidas claras e visíveis:

Caixas exclusivos ou preferenciais

Devem existir caixas destinados a idosos e outros grupos prioritários, com sinalização adequada.

Placas e avisos acessíveis

A informação sobre quem tem direito à prioridade precisa estar bem destacada.

Equipe treinada Funcionários devem saber:

  • identificar clientes prioritários
  • orientar corretamente
  • organizar filas
  • evitar constrangimentos

Em horários de pico, a atuação da equipe é ainda mais essencial.

Menos desgaste, mais autonomia

Para idosos com mobilidade reduzida, dores articulares ou limitações de saúde, evitar longas filas faz diferença direta no bem-estar. Entre os principais benefícios estão:

  • menos tempo em pé
  • menor risco de quedas
  • prevenção de mal-estar
  • redução do esforço físico
  • experiência de compra mais segura

Especialistas alertam que ambientes lotados, calor excessivo e longas esperas podem agravar problemas de saúde nessa faixa etária.

Quando o direito não é respeitado

Mesmo com regras claras, situações irregulares ainda são comuns, como:

  • fila preferencial apenas “no papel”
  • idosos obrigados a aguardar em filas comuns
  • questionamentos ou constrangimentos por outros clientes
  • poucos caixas funcionando
  • ausência de funcionários para organizar o atendimento

Nesses casos, o consumidor pode procurar a gerência do local e, se necessário, registrar denúncia no Procon ou no Ministério Público.

Por que a prioridade é essencial

O Brasil envelhece rapidamente, e a rede de proteção ao idoso precisa acompanhar essa realidade. Supermercados fazem parte do cotidiano e têm papel fundamental nesse processo.

Cumprir a lei significa:

  • promover inclusão
  • garantir segurança
  • preservar dignidade
  • melhorar a experiência de todos os clientes

A prioridade no atendimento não é privilégio. É um direito previsto em lei para proteger a saúde, a autonomia e a qualidade de vida de quem já enfrentou uma vida inteira de filas.

x