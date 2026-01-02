Lei garante que idosos economizem em item valioso de supermercado

Pouca gente sabe, mas idosos têm prioridade legal em filas e caixas - Foto: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Entrar em um grande supermercado, enfrentar corredores cheios, carregar peso e aguardar longas filas no caixa já é uma tarefa desgastante para qualquer consumidor.

Para idosos acima de 60 anos, porém, esse esforço pode representar ainda mais cansaço, dor e até riscos à saúde. O que muitos brasileiros desconhecem é que existe uma legislação obrigatória — e não opcional — que garante um alívio importante nessa rotina: o direito ao atendimento prioritário.

Direito garantido por lei e válido em todo o país

A Lei nº 10.048 assegura prioridade no atendimento a idosos em serviços públicos e privados, incluindo:

supermercados

hipermercados

atacarejos

farmácias

bancos

repartições públicas

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741) reforça que qualquer serviço que envolva espera deve garantir acesso facilitado, respeito e dignidade.

Na prática, isso significa que redes como Assaí, Carrefour, Atacadão, Extra, além de mercados regionais e de bairro, são legalmente obrigadas a oferecer atendimento prioritário.

Como os supermercados devem cumprir a lei



Para que o direito seja respeitado, os estabelecimentos precisam adotar medidas claras e visíveis:

Caixas exclusivos ou preferenciais

Devem existir caixas destinados a idosos e outros grupos prioritários, com sinalização adequada.

Placas e avisos acessíveis

A informação sobre quem tem direito à prioridade precisa estar bem destacada.

Equipe treinada Funcionários devem saber:

identificar clientes prioritários

orientar corretamente

organizar filas

evitar constrangimentos

Em horários de pico, a atuação da equipe é ainda mais essencial.

Menos desgaste, mais autonomia

Para idosos com mobilidade reduzida, dores articulares ou limitações de saúde, evitar longas filas faz diferença direta no bem-estar. Entre os principais benefícios estão:

menos tempo em pé

menor risco de quedas

prevenção de mal-estar

redução do esforço físico

experiência de compra mais segura

Especialistas alertam que ambientes lotados, calor excessivo e longas esperas podem agravar problemas de saúde nessa faixa etária.

Quando o direito não é respeitado

Mesmo com regras claras, situações irregulares ainda são comuns, como:

fila preferencial apenas “no papel”

idosos obrigados a aguardar em filas comuns

questionamentos ou constrangimentos por outros clientes

poucos caixas funcionando

ausência de funcionários para organizar o atendimento

Nesses casos, o consumidor pode procurar a gerência do local e, se necessário, registrar denúncia no Procon ou no Ministério Público.

Por que a prioridade é essencial

O Brasil envelhece rapidamente, e a rede de proteção ao idoso precisa acompanhar essa realidade. Supermercados fazem parte do cotidiano e têm papel fundamental nesse processo.

Cumprir a lei significa:

promover inclusão

garantir segurança

preservar dignidade

melhorar a experiência de todos os clientes

A prioridade no atendimento não é privilégio. É um direito previsto em lei para proteger a saúde, a autonomia e a qualidade de vida de quem já enfrentou uma vida inteira de filas.